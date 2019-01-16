Названы самые популярные города Европы у россиян в 2018 году
Сотрудники портала Biletix признали самыми популярными городами Европы у россиян в 2018 году Тиват, Кишинев, Минск, Барселона и Рим. Спад туристического потока при этом из России в Европу за ушедший год составляет 21%.
Специалисты сообщили, что около 21% самостоятельных путешественников выбирали европейские государства. Туристы чаще всего посещали в 2018 году Черногорию, Молдавию, Белоруссию, Испанию и Италию, информирует агентство "Слово и дело".
Спрос на Белоруссию среди самостоятельных туристов сравнительно с 2017 годом вырос на 119,8%. Как информирует Biletix, стоимость чека на перелеты авиарейсами в обе стороны в города Старого света увеличилась на 11% и составила 16 1999-17981 рублей.
Специалисты сообщили, что около 21% самостоятельных путешественников выбирали европейские государства. Туристы чаще всего посещали в 2018 году Черногорию, Молдавию, Белоруссию, Испанию и Италию, информирует агентство "Слово и дело".
Спрос на Белоруссию среди самостоятельных туристов сравнительно с 2017 годом вырос на 119,8%. Как информирует Biletix, стоимость чека на перелеты авиарейсами в обе стороны в города Старого света увеличилась на 11% и составила 16 1999-17981 рублей.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:05