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Nike представил кроссовки, способные зашнуровать сами себя

Сотрудники мирового американского бренда спортивной одежды и обуви Nike разработали необычные баскетбольные кроссовки, которые способны зашнуровать сами себя. Для этого владельцу нужно только нажать несколько кнопок на подошве.
Nike представил кроссовки, способные зашнуровать сами себя

Новинка от Nike получила название Adapt BB, они сами завязывают шнурки и устанавливают приемлемую плотность шнуровки. Также они способны «подстраиваться» под форму ноги человека. Обувь управляется не только кнопками на подошве, но и через специальное мобильное приложение на смартфоне. У них имеется батарея емкостью в 500 мАч, которую можно зарядить с помощью беспроводной зарядки Qi.

Adapt BB представляет собой продолжение идеи кроссовок HyperAdapt 1.0 (2016 выпуск), которые производитель делал только на заказ. А стоимость была примерно 720$. Однако новым кроссовкам это не грозит, поскольку они станут доступны всем желающим покупателям, а стоимость составит примерно 350$.

Чтобы заинтриговать потенциальных покупателей, Nike показал в Twitter, как известные спортсмены реагировали на обувь, способную зашнуровываться самостоятельно. Этот небольшой ролик вызвал бурные обсуждения в Сети.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:12

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