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Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Американская компания Apple презентовала чехлы Smart Battery, разработанные для iPhone моделей XR, XS и XS Max. Новинка способна продлить работу смартфона на двадцать часов.
Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Smart Battery доступны в двух цветах: черном и белом. Они имеют полную совместимость с зарядным устройством гаджета и получили сертификацию стандарта питания Qi. Это значит, что потребитель получит возможность одновременно заряжать и мобильный телефон, и чехол. Во время работы Smart Battery интеллектуальное состояние батареи будет показываться на заблокированном дисплее iPhone, а также в Центре уведомлений.

Чехол имеет функцию быстрой зарядки, которая становится доступна при условии использования зарядного устройства совместимого с USB-PD. Еще одной технической характеристикой разработки Apple является поддержка аксессуаров Lightning, а именно EarPods с Lightning Connector. Стоимость новинки равняется 199 долларам США.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00

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