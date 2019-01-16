Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max





Smart Battery доступны в двух цветах: черном и белом. Они имеют полную совместимость с зарядным устройством гаджета и получили сертификацию стандарта питания Qi. Это значит, что потребитель получит возможность одновременно заряжать и мобильный телефон, и чехол. Во время работы Smart Battery интеллектуальное состояние батареи будет показываться на заблокированном дисплее iPhone, а также в Центре уведомлений.Чехол имеет функцию быстрой зарядки, которая становится доступна при условии использования зарядного устройства совместимого с USB-PD. Еще одной технической характеристикой разработки Apple является поддержка аксессуаров Lightning, а именно EarPods с Lightning Connector. Стоимость новинки равняется 199 долларам США.