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Прослушивание музыки признали обезболивающим средством

Ученые деятели назвали прослушивание музыкальных композиций своеобразным обезболивающим средством. Пациенты хирургических отделений, которые прослушивали музыку до, в ходе, а также после операций намного меньше переживали и испытывали болезненные симптомы.

Прослушивание музыки признали обезболивающим средством


Пациенты, слушавшие музыку, были более довольны результатами проведённых операций. Они нуждались в меньшем количестве обезболивающих, так как испытывали в данном случае меньше болевых ощущений. Ученые заметили, что прослушивание музыкальных композиций представляет собой простую процедуру, не требующую особых денежных затрат, основательно снижающую временные боли, которые возникают у большинства пациентов хирургических отделений.

Между тем, сложность реакций людей на музыкальные композиции вызывает некоторые вопросы касательно использования музыкальных произведений в медицинских целях. Дело в том, что на различных людей одинаковая музыка может влиять по-разному. К тому же, кто-то из пациентов любил слушать Мадонну, а кто-то Моцарта, но обезболивающий эффект возникал у всех.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:56

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