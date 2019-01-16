Прослушивание музыки признали обезболивающим средством





Пациенты, слушавшие музыку, были более довольны результатами проведённых операций. Они нуждались в меньшем количестве обезболивающих, так как испытывали в данном случае меньше болевых ощущений. Ученые заметили, что прослушивание музыкальных композиций представляет собой простую процедуру, не требующую особых денежных затрат, основательно снижающую временные боли, которые возникают у большинства пациентов хирургических отделений.Между тем, сложность реакций людей на музыкальные композиции вызывает некоторые вопросы касательно использования музыкальных произведений в медицинских целях. Дело в том, что на различных людей одинаковая музыка может влиять по-разному. К тому же, кто-то из пациентов любил слушать Мадонну, а кто-то Моцарта, но обезболивающий эффект возникал у всех.