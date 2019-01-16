Билеты на единственный концерт Аллы Пугачёвой продаются уже по 375 000 рублей
Алла Пугачева, признанная Примадонна российского шоу-бизнеса, в честь своего 70-летия даст единственный концерт, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля. Изначально билеты на выступление артистки стоили 100 000 руб., однако в настоящее время перекупщики продают их по 375 000 руб.
По словам Елены Чупраковой, являющейся директором Аллы Борисовны, уже записаны все композиции для юбилейного концерта звезды. Но главным секретом является то, выйдут ли на сцену наследники Примадонны Лиза и Гарри Галкины. Чупракова заявила, что раскрывать все детали предстоящего выступления она не станет, так как это будет являться интригой. Во время концерта Алла Пугачева будет исполнять в основном новые песни. При этом некоторые старые хиты певица также обязательно споет. В данное время организаторы ищут режиссера-постановщика для шоу.
Стоит отметить, что недавно из студии музыкального продюсера Анатолия Лопатина хакерами были украдены 2 песни, которые Примадонна еще не успела записать. Администраторы знаменитости сейчас выясняют, каким образом произошла данная кража.
По словам Елены Чупраковой, являющейся директором Аллы Борисовны, уже записаны все композиции для юбилейного концерта звезды. Но главным секретом является то, выйдут ли на сцену наследники Примадонны Лиза и Гарри Галкины. Чупракова заявила, что раскрывать все детали предстоящего выступления она не станет, так как это будет являться интригой. Во время концерта Алла Пугачева будет исполнять в основном новые песни. При этом некоторые старые хиты певица также обязательно споет. В данное время организаторы ищут режиссера-постановщика для шоу.
Стоит отметить, что недавно из студии музыкального продюсера Анатолия Лопатина хакерами были украдены 2 песни, которые Примадонна еще не успела записать. Администраторы знаменитости сейчас выясняют, каким образом произошла данная кража.