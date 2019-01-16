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В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
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В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов

Знаменитый роботизированный отеле Hen-na Hotel (Япония) ранее вошел в число редких туристических достопримечательностей, демонстрируя всему миру достоинства и перспективы автоматизированной техники, практически заменившей человека. Однако недавно владельцы этого отеля были вынуждены уволить более половины своих роботов-сотрудников, которые по факту создавали больше проблем, чем решали.

В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов

В общей сложности были уволены 243 робота. К примеру, симпатичный робот Чу-ри (на фото) оказался неспособным отвечать на самые простые вопросы. К тому же он мог неожиданно активироваться посреди ночи из-за храпа постояльца.

В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов

И Чу-ри - лишь вершина айсберга. Роботы для регистрации нуждаются в постоянной помощи, боты-консьержи не имеют ни малейшего понятия, чего от него хочет человек, роботы-багажники не могут добраться до номеров, а боты-развлечения быстро ломаются. Единственным успешным роботом можно назвать гигантскую руку, которая перемещает багаж в ящики для хранения.

В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов

Менеджер отеля Takeyoshi Oe и президент компании Хидео Савада признали практические ограничения роботов при объяснении причин увольнений. Технология быстро устаревает, ведь то, что казалось передовым в 2015 году, может безнадежно устареть в 2019 году, а замены слишком дорого обходятся. И что еще более важно, некоторые роботы были в конечном счете лишними. Есть ситуации, когда роботы «не нужны», сказал Савада, и иногда они просто «раздражают людей». Роботы не являются панацеей, а значит, отели и другие предприятия должны использовать их только тогда, когда они имеют смысл.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:27

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