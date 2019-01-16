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Павел Деревянко показал в Instagram подросшую дочь

Павел Деревянко показал в Instagram подросшую старшую дочь Варвару. Актёр рассказал, как ладит с бывшей женой и поддерживает общение с детьми.
Павел Деревянко показал в Instagram подросшую дочь

42-летний Деревянко выставил на странице в соцсети селфи с дочкой Варварой, учащейся во втором классе. В подписи артист отметил, что они с девочкой испытывают друг к другу очень тёплые чувства, и это очевидно для всех. Появилась на свет Варвара в 2010 году в семье Деревянко и Дарьи Мясищевой, юриста.

Спустя время пара решила разорвать отношения, однако уже в 2014 году вновь помирилась и подарила первому ребёнку сестру Александру. Через 2 года возлюбленные вновь без ссор и скандалов приняли обоюдное решение разъехаться.

Деревянко признаётся, что дочери никогда не видели родителей ругающимися. Мясищеву он назвал мудрой женщиной, ведь она дважды отпустила мужа, избежав публичных выяснений отношений и упрёков.

Хотя теперь у каждого из экс-супругов наладилась своя личная жизнь, ради детей они близко общаются и дружат. Деревянко встречается с девочками в свободное от работы время, а ещё мечтает стать многодетным отцом. В планах артиста обзавестись хотя бы одним сыном.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:37

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