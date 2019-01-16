Медики рассказали, почему опасно спать со светом





По мнению сомнологов, регулярный сон при включенном свете может навредить организму человека. Это связано с тем, что во время ночного отдыха вырабатывается мелатонин, а при свете выработка этого важного вещества замедляется. Такое нарушение приводит к стрессам, головным болям, сердечно-сосудистым заболеваниям и развитию психических нарушений.Специалисты отметили, что несмотря на то, что сфера сна изучена не до конца, во время сна при свете также нарушаются циркадные ритмы, известные как "внутренние часы" человека.Для того, чтобы сон был полноценным и не вызывал нарушений, рекомендуется обязательно выключать приборы искусственного освещения, заключили сомнологи.