АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Модель Marazzo от Mahindra может стать лучшим автомобилем в Детройте

Индийский производитель автомобилей Mahindra представила модель Marazzo на шоу в Детройте. Новинка может стать лучей на мероприятии.
Модель Marazzo от Mahindra может стать лучшим автомобилем в Детройте

Представители Mahindra ранее сообщали, что в планы компании не входит реализация Marazzo на потребительском рынке Соединенных Штатов Америки. Однако это не помешало производителю представить свою разработку на автомобильном шоу в городе Детройте. Сотрудники бренда рассказали о том, что преимущественная часть разработки авто прошла на предприятиях в штате Мичиган.

Салон Marazzo имеет три ряда сидений и может вместить до восьми пассажиров. Подкапотное пространство оснащено четырехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра и 121 л.с. Двигатель функционирует совместно с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Разработчик в данной модели поставил акцент не на скорость машины, а на ее вместительность. В многоцелевом транспортном средстве имеются вентиляционные отверстия в его верхней части, панель управления, которая предназначена для регулирования задних сидений. Также в комплектацию входит сенсорный экран размером семь дюймов совместимый с Android Auto и Apple CarPlay и 4,2-дюймовый дисплей, который содержит всю полезную информацию об автомобиле.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Деревянко показал в Instagram
Медики рассказали, почему опасно спать
В японском робот-отеле Hen-na Hotel
Модель Marazzo от Mahindra может стать
В Сети появились новые фото смартфона
Мама двоих дочек Анна Хилькевич
Максим Галкин заявил, что у Аллы
Названы 7 способов избавления от
В Британии из-за Brexit могут
Mercedes-Benz поднял цены почти на все
Самый бюджетный кроссовер Toyota оценен
Елизавета Галкина показала
Виктория Боня рассказала о неудачных
Учёные назвали три самых сильных вида
Песков: Путин ругается так, что «кровь
Ученые выяснили, на какой воде чай
Volkswagen и Ford официально объявили о
В Боливии самой одинокой в мире лягушке
Производители чехлов Olixar показали
Ученые: Отказ от строительства угольных
В Тайване решившего избавиться от
Microsoft приспособит Windows к работе
В Англии мужчина случайно нашел в сарае
Ученые выяснили, что во время сна мозг
Представлен смартфон MOQI в стиле
Специалисты представили новую систему
Названы цены на новый универсал KIA
Ученые рассказали о “проснувшейся”
Gillette раскритиковали из-за
Чулпан Хаматова посетила
Просмотреть все новости