Модель Marazzo от Mahindra может стать лучшим автомобилем в Детройте





Представители Mahindra ранее сообщали, что в планы компании не входит реализация Marazzo на потребительском рынке Соединенных Штатов Америки. Однако это не помешало производителю представить свою разработку на автомобильном шоу в городе Детройте. Сотрудники бренда рассказали о том, что преимущественная часть разработки авто прошла на предприятиях в штате Мичиган.Салон Marazzo имеет три ряда сидений и может вместить до восьми пассажиров. Подкапотное пространство оснащено четырехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра и 121 л.с. Двигатель функционирует совместно с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Разработчик в данной модели поставил акцент не на скорость машины, а на ее вместительность. В многоцелевом транспортном средстве имеются вентиляционные отверстия в его верхней части, панель управления, которая предназначена для регулирования задних сидений. Также в комплектацию входит сенсорный экран размером семь дюймов совместимый с Android Auto и Apple CarPlay и 4,2-дюймовый дисплей, который содержит всю полезную информацию об автомобиле.