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Максим Галкин заявил, что у Аллы Пугачевой "все прекрасно"

Известный российский шоумен Максим Галкин опроверг информацию о том, что Алле Пугачевой стало плохо на съемках в «Останкино». Он заявил, что у его супруги «все прекрасно», но некоторые сайты распространяют «эту ерунду».

Максим Галкин заявил, что у Аллы Пугачевой "все прекрасно"

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Примадонна испытала приступ удушья и экстренно покинула съемочную площадку во время подготовки телепередачи на Первом канале. Комментируя эти слухи, Максим Галкин категорически опроверг наличие у своей супруги аллергии, из-за которой якобы певица стала задыхаться.

По словам Галкина, Алла Пугачева «посидела и ушла со съемок, потому что ей нужно было уехать». Также он уточнил, что передача с участием Игоря Николаева снималась еще 29 ноября, и с тех пор Пугачева в других съемках участия не принимала.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:46

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