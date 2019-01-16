Максим Галкин заявил, что у Аллы Пугачевой "все прекрасно"

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Примадонна испытала приступ удушья и экстренно покинула съемочную площадку во время подготовки телепередачи на Первом канале. Комментируя эти слухи, Максим Галкин категорически опроверг наличие у своей супруги аллергии, из-за которой якобы певица стала задыхаться.По словам Галкина, Алла Пугачева «посидела и ушла со съемок, потому что ей нужно было уехать». Также он уточнил, что передача с участием Игоря Николаева снималась еще 29 ноября, и с тех пор Пугачева в других съемках участия не принимала.