Мама двоих дочек Анна Хилькевич планирует родить сына
Звезда "Универа" и мама двоих дочек недавно рассказала, что планирует со временем родить сына. Однако это будет не скоро, заявила Анна Хилькевич, отметив, что она не успевает уделять внимание 3-летней Арианне и 5-месячной Маше.
В одном из интервью молодая актриса Анна Хилькевич сообщила о планах на будущее. Она очень хочет сына и даже призналась, что знает какие методы помогут сделать, чтобы получился мальчик. По словам звезды, те мужчины, которые употребляют вино или пиво, становятся отцами девочек, а у тех, кто предпочитает напитки покрепче, рождаются сыновья. "Судя по моим знакомым, так оно и есть", - поделилась наблюдениями артистка и призналась, что они с мужем будут пробовать все способы, чтобы родить сына.
Однако рождение наследника супруги решили отложить, так как Анна Хилькевич буквально разрывается между детьми. Арианна еще требует много внимания, и актриса не успевает уделять младшей Маше столько времени, сколько ей необходимо. Звезда "Универа" отметила, что до рождения 5-месячной Марии она об этом не думала. Поэтому с третьим ребенком нужно подождать, заявила молодая мама.
В одном из интервью молодая актриса Анна Хилькевич сообщила о планах на будущее. Она очень хочет сына и даже призналась, что знает какие методы помогут сделать, чтобы получился мальчик. По словам звезды, те мужчины, которые употребляют вино или пиво, становятся отцами девочек, а у тех, кто предпочитает напитки покрепче, рождаются сыновья. "Судя по моим знакомым, так оно и есть", - поделилась наблюдениями артистка и призналась, что они с мужем будут пробовать все способы, чтобы родить сына.
Однако рождение наследника супруги решили отложить, так как Анна Хилькевич буквально разрывается между детьми. Арианна еще требует много внимания, и актриса не успевает уделять младшей Маше столько времени, сколько ей необходимо. Звезда "Универа" отметила, что до рождения 5-месячной Марии она об этом не думала. Поэтому с третьим ребенком нужно подождать, заявила молодая мама.