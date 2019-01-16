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Мама двоих дочек Анна Хилькевич планирует родить сына

Звезда "Универа" и мама двоих дочек недавно рассказала, что планирует со временем родить сына. Однако это будет не скоро, заявила Анна Хилькевич, отметив, что она не успевает уделять внимание 3-летней Арианне и 5-месячной Маше.

Мама двоих дочек Анна Хилькевич планирует родить сына

В одном из интервью молодая актриса Анна Хилькевич сообщила о планах на будущее. Она очень хочет сына и даже призналась, что знает какие методы помогут сделать, чтобы получился мальчик. По словам звезды, те мужчины, которые употребляют вино или пиво, становятся отцами девочек, а у тех, кто предпочитает напитки покрепче, рождаются сыновья. "Судя по моим знакомым, так оно и есть", - поделилась наблюдениями артистка и призналась, что они с мужем будут пробовать все способы, чтобы родить сына.
Мама двоих дочек Анна Хилькевич планирует родить сына

Однако рождение наследника супруги решили отложить, так как Анна Хилькевич буквально разрывается между детьми. Арианна еще требует много внимания, и актриса не успевает уделять младшей Маше столько времени, сколько ей необходимо. Звезда "Универа" отметила, что до рождения 5-месячной Марии она об этом не думала. Поэтому с третьим ребенком нужно подождать, заявила молодая мама.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:57

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