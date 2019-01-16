Мама двоих дочек Анна Хилькевич планирует родить сына





В одном из интервью молодая актриса Анна Хилькевич сообщила о планах на будущее. Она очень хочет сына и даже призналась, что знает какие методы помогут сделать, чтобы получился мальчик. По словам звезды, те мужчины, которые употребляют вино или пиво, становятся отцами девочек, а у тех, кто предпочитает напитки покрепче, рождаются сыновья. "Судя по моим знакомым, так оно и есть", - поделилась наблюдениями артистка и призналась, что они с мужем будут пробовать все способы, чтобы родить сына.Однако рождение наследника супруги решили отложить, так как Анна Хилькевич буквально разрывается между детьми. Арианна еще требует много внимания, и актриса не успевает уделять младшей Маше столько времени, сколько ей необходимо. Звезда "Универа" отметила, что до рождения 5-месячной Марии она об этом не думала. Поэтому с третьим ребенком нужно подождать, заявила молодая мама.