АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Названы 7 способов избавления от судорог в ногах

Медиками названы 7 способов избавления от судорог в ногах во время сна. Эксперты советуют уделить внимание как внутреннему состоянию организма, так и растяжке мышц.
Названы 7 способов избавления от судорог в ногах

Профилактикой непроизвольных спазмов во время сна является укрепление ног с помощью физических упражнений. Если в течение дня слабые мышцы быстро устают, исправить ситуацию можно с помощью регулярной езды на велосипеде или занятий на велотренажёре. Кроме того, конечности нуждаются в хорошей растяжке. Перед сном можно уделить 3 минуты на упражнения. Так, в положении стоя надо перенести вес на проблемную ногу, немного согнуть колено, а затем руками вытянуться вверх и выпрямиться.

Сразу после ночного спазма также стоит сидя завести под стопу ремень или полотенце, ногу выпрямить, а носок тянуть на себя, напрягая икроножную мышцу. Необходимо помнить, что скрюченные пальцы, туго завёрнутые одеялом, часто приводят к судорогам. Ноги нужно укрывать свободно, не нарушая кровоток.

Важен баланс электролитов в крови. Обезвоженный организм больше подвергнут риску спазмов. Не стоит забывать и о витаминах группы B, калии и магнии, которые содержатся в капусте, бананах, апельсинах, винограде и абрикосах.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Деревянко показал в Instagram
Медики рассказали, почему опасно спать
В японском робот-отеле Hen-na Hotel
Модель Marazzo от Mahindra может стать
В Сети появились новые фото смартфона
Мама двоих дочек Анна Хилькевич
Максим Галкин заявил, что у Аллы
Названы 7 способов избавления от
В Британии из-за Brexit могут
Mercedes-Benz поднял цены почти на все
Самый бюджетный кроссовер Toyota оценен
Елизавета Галкина показала
Виктория Боня рассказала о неудачных
Учёные назвали три самых сильных вида
Песков: Путин ругается так, что «кровь
Ученые выяснили, на какой воде чай
Volkswagen и Ford официально объявили о
В Боливии самой одинокой в мире лягушке
Производители чехлов Olixar показали
Ученые: Отказ от строительства угольных
В Тайване решившего избавиться от
Microsoft приспособит Windows к работе
В Англии мужчина случайно нашел в сарае
Ученые выяснили, что во время сна мозг
Представлен смартфон MOQI в стиле
Специалисты представили новую систему
Названы цены на новый универсал KIA
Ученые рассказали о “проснувшейся”
Gillette раскритиковали из-за
Чулпан Хаматова посетила
Просмотреть все новости