Названы 7 способов избавления от судорог в ногах





Профилактикой непроизвольных спазмов во время сна является укрепление ног с помощью физических упражнений. Если в течение дня слабые мышцы быстро устают, исправить ситуацию можно с помощью регулярной езды на велосипеде или занятий на велотренажёре. Кроме того, конечности нуждаются в хорошей растяжке. Перед сном можно уделить 3 минуты на упражнения. Так, в положении стоя надо перенести вес на проблемную ногу, немного согнуть колено, а затем руками вытянуться вверх и выпрямиться.Сразу после ночного спазма также стоит сидя завести под стопу ремень или полотенце, ногу выпрямить, а носок тянуть на себя, напрягая икроножную мышцу. Необходимо помнить, что скрюченные пальцы, туго завёрнутые одеялом, часто приводят к судорогам. Ноги нужно укрывать свободно, не нарушая кровоток.Важен баланс электролитов в крови. Обезвоженный организм больше подвергнут риску спазмов. Не стоит забывать и о витаминах группы B, калии и магнии, которые содержатся в капусте, бананах, апельсинах, винограде и абрикосах.