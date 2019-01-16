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В Британии из-за Brexit могут остановить производство Rolls-Royce

В Британии в настоящее время решается судьба Brexit. Это может привести к остановке производства автомобилей Rolls-Royce.

В Британии из-за Brexit могут остановить производство Rolls-Royce


Информация предоставлена Торстеном Мюллером-Отвосом, являющимся генеральным директором автобренда. Глава компании отмечает, что автозавод может вынужденно завершить производство моделей, так как компания не способна хранить запчасти более нескольких дней. В случае разрыва логистической цепочки из-за Brexit может остановиться сборка транспортных средств. Для остановки будет достаточно одной только недостающей детали.

С Rolls-Royce на сегодняшний день сотрудничают около 600 разных фирм, делающих для бренда 32 тысячи автомобильных деталей. Только 8 процентов автомобильных запчастей в данном случае изготавливают на месте. Бренд Rolls-Royce, ожидая Brexit, готовит потенциальных своих поставщиков пользоваться альтернативными способами поставок деталей. Также возможна остановка производства авто в течение первых 2 недель апреля.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:30

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