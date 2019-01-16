Елизавета Галкина показала художественный талант Аллы Пугачевой в “письме счастья”

В новой публикации Максим Галкин рассказал о “письме счастья”, которое накануне получил от дочери. Наследница юмориста и Аллы Пугачевой преподнесла родителю запечатанный особым образом конверт, а при открытии оказалось, что внутри нарисован цветок. Также имелась надпись, что презент создавался дочерью и “мамой”. Девочка не стала скрывать, что само растение рисовала именно Примадонна, а она помогала с листьями. Галкин отметил, что “мама” хорошо рисует, с чем наследница согласилась, спросив, что получит взамен. Телеведущий признался, что к такому повороту событий оказался не готов.В комментариях многочисленные подписчики начали умиляться подарку и поведению Елизаветы Галкиной. Некоторые предположили, что девочка скучает за отцом, который часто находится на съемках. Оценила публика и таланты Аллы Пугачевой, а просмотреть видео за непродолжительный период времени успели более 1,3 млн пользователей Сети.