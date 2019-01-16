АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Виктория Боня рассказала о неудачных попытках набрать мышечную массу

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня сегодня, пожалуй, более известна, чем во времена телестройки.

Звездная модель стала ещё и успешным блогером. А накануне девушка рассказала, как очень мечтает набрать мышечную массу.

Виктория Боня рассказала о неудачных попытках набрать мышечную массу

Ведущая и модель после пляжного отдыха уже вернулась в Монако, где она сейчас проживает. Тут же в Instagram Виктория выложила фотографию из спортивного зала.

Многие поняли, что на отдыхе Боня довольно неплохо расслабилась, а теперь пришло время привести фигуру в порядок, и сейчас нужно попотеть в спортзале.

Виктория Боня рассказала о неудачных попытках набрать мышечную массу

Тем более, что Вика сообщила интересную информацию. Знаменитость говорит, что сейчас она мечтает не похудеть, а как раз поправиться.

«Хочется ещё набрать пару кг, но пока не получается», — написала в соцсети Виктория.

Однако многочисленные подписчики сказали девушке, что набрать мышечную массу будет посложнее, чем согнать лишний вес.

А многие удивились тому, что в общем-то нормально сложенная Боня хочет набирать лишние килограммы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый бюджетный кроссовер Toyota оценен
Елизавета Галкина показала
Виктория Боня рассказала о неудачных
Учёные назвали три самых сильных вида
Песков: Путин ругается так, что «кровь
Ученые выяснили, на какой воде чай
Volkswagen и Ford официально объявили о
В Боливии самой одинокой в мире лягушке
Производители чехлов Olixar показали
Ученые: Отказ от строительства угольных
В Тайване решившего избавиться от
Microsoft приспособит Windows к работе
В Англии мужчина случайно нашел в сарае
Ученые выяснили, что во время сна мозг
Представлен смартфон MOQI в стиле
Специалисты представили новую систему
Названы цены на новый универсал KIA
Ученые рассказали о “проснувшейся”
Gillette раскритиковали из-за
Чулпан Хаматова посетила
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт
Водитель из Екатеринбурга выиграл 500
Анна Хилькевич показала фанатам
Евгения Медведева призналась, что
Ученые сравнили человеческое сознание с
Татьяна Терешина показала в Instagram,
Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл
Представители “Шереметьево” ответили на
Жена Сергея Жукова Регина Бурд
Вадим Манукян прокомментировал
Просмотреть все новости