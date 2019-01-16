Виктория Боня рассказала о неудачных попытках набрать мышечную массу

«Хочется ещё набрать пару кг, но пока не получается», — написала в соцсети Виктория.

Звездная модель стала ещё и успешным блогером. А накануне девушка рассказала, как очень мечтает набрать мышечную массу.Ведущая и модель после пляжного отдыха уже вернулась в Монако, где она сейчас проживает. Тут же в Instagram Виктория выложила фотографию из спортивного зала.Многие поняли, что на отдыхе Боня довольно неплохо расслабилась, а теперь пришло время привести фигуру в порядок, и сейчас нужно попотеть в спортзале.Тем более, что Вика сообщила интересную информацию. Знаменитость говорит, что сейчас она мечтает не похудеть, а как раз поправиться.Однако многочисленные подписчики сказали девушке, что набрать мышечную массу будет посложнее, чем согнать лишний вес.А многие удивились тому, что в общем-то нормально сложенная Боня хочет набирать лишние килограммы.