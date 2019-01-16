Самый бюджетный кроссовер Toyota оценен в 1,3 миллиона рублей





Yaris Cross – это самый бюджетный паркетник от Toyota. Обновленная версия автомобиля поступила на потребительский рынок в Тайване. Начальная ее цена составила 639 000 тайваньских долларов, что равняется 1,3 млн. рублей. Модель 2019 года получила новые бамперы. Разработчики увеличили колесные арки и сделали пластиковый обвес более массивным. В салоне обновился цвет, а также появилась усовершенствованная мультимедийная система. Yaris Cross оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который имеет 105 лошадиных сил, а функционировать может совместно с пятиступенчатой трансмиссией или вариатором CVT.Данная модель автомобиля ранее успешно продавалась на потребительском рынке Южной Африки.