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Самый бюджетный кроссовер Toyota оценен в 1,3 миллиона рублей

Крупнейшая японская автостроительная компания Toyota запустила на тайваньский рынок обновленную модель кроссовера Yaris Cross. Новинка считается одним из самых бюджетных вариантов среди себе подобных, оценили ее в 1,3 млн. рублей.
Самый бюджетный кроссовер Toyota оценен в 1,3 миллиона рублей

Yaris Cross – это самый бюджетный паркетник от Toyota. Обновленная версия автомобиля поступила на потребительский рынок в Тайване. Начальная ее цена составила 639 000 тайваньских долларов, что равняется 1,3 млн. рублей. Модель 2019 года получила новые бамперы. Разработчики увеличили колесные арки и сделали пластиковый обвес более массивным. В салоне обновился цвет, а также появилась усовершенствованная мультимедийная система. Yaris Cross оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который имеет 105 лошадиных сил, а функционировать может совместно с пятиступенчатой трансмиссией или вариатором CVT.

Данная модель автомобиля ранее успешно продавалась на потребительском рынке Южной Африки.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:52

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