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Учёные назвали три самых сильных вида болей

Сотрудники американского Института анестезиологии составили список сильнейших видов болей. Сюда вошли хронические болевые ощущения, непосредственно с которыми люди не способны справляться самостоятельно.

Учёные назвали три самых сильных вида болей


На первом месте оказалась боль, возникающая вследствие воспаления тройничных нервов. Женщины, страдающие такой болью, заявляют, что она сильнее болевых ощущений во время родов. Невозможно также контролировать боли от старых травм, возникающих в любой период времени. Медики отмечают, что люди недооценивают возможные последствия полученных ранее травм. Они ведут к поражениям человеческих суставов, а также тканей. Также они способствуют ускорению развития дистрофических изменений. Особо опасны повторные травмы, перегрузки. При этом переохлаждение ведёт к развитию воспалительного процесса, разрушающего ткани.

В рейтинг также вошли боли, которая связанные с онкологическими болезнями. Болевые ощущения в данном случае возникают у каждого второго пациента онкологов. В данном случае до восьмидесяти процентов пациентов ощущают сильные боли. Причиной боли в данном случае может быть поражение болевых нервов либо рецепторов. Болевые ощущения возникают ещё вследствие лечебных манипуляций.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:40

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