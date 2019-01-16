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Песков: Путин ругается так, что «кровь стынет в жилах»

Владимир Путин выражает свое негативное отношение так красноречиво, что у его собеседника «кровь стынет в жилах». Об этом журналистам «АиФ» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путин ругается так, что «кровь стынет в жилах»

По словам Пескова, Путин способен выражаться «как любой нормальный мужик», критикуя какого-либо человека, тот или иной процесс. Свое мнение пресс-секретарь озвучил в ответ на вопрос о том, ругается ли президент РФ.

Ранее во время заседания Совета по культуре при президенте РФ возникла бурная дискуссия о допустимости использования нецензурных выражений в общественной сфере. И Путин в шутку предложил участникам попробовать так выражаться прямо на совещании.

Также Дмитрий Песков признался, что не знает, был ли у Путина преподаватель по ораторскому искусству. Вероятно, опыт президента в этой сфере обусловлен многочисленными переговорами. в которых он постоянно принимает участие, отметил пресс-секретарь.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:32

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