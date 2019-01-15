Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете

«Если когда-нибудь человечество будет жить на Марсе, Грузия должна внести свой вклад, - заявил основатель Агентства космических исследований Грузии и советник по винному проекту Николоз Доборжгинидзе. – Благодаря нашим предкам на Земле появилось вино, и теперь мы должны сделать то же самое на Марсе».





Грузинское виноделие насчитывает 8 тысяч лет. Намекая на 9 тысячелетие этой истории, в Грузии на базе Тбилисского университета бизнес-технологий стартовал проект под названием IX Millennium. Его участники приступили к сбору информации об условиях выращивания винограда на Марсе с целью выведения такой гибридной формы, которая смогла бы благополучно плодоносить в условиях повышенной радиации, пылевых бурь и резких перепадов температур, свойственных климату Марса.Предполагается, что проект достигнет своей цели к 2024 году, когда с легкой руки создателя SpaceX Илона Маска к Марсу отправится первая миссия.По предварительным данным, больше шансов вырасти на Марсе есть у винограда белых сортов. Эксперты уверены, что эти сорта более устойчивы к влиянию вирусов и радиации.