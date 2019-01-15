АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете

В Грузии начались работы по поиску наиболее неприхотливых сортов винограда, которые со временем могли бы стать основой для создания вина на Марсе. Как пишет издание LiveScience, первым колонистам придется во многом себе отказывать, но грузинские энтузиасты надеются, что трудолюбивые покорители Красной планеты не останутся без вина.

Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете

Грузинское виноделие насчитывает 8 тысяч лет. Намекая на 9 тысячелетие этой истории, в Грузии на базе Тбилисского университета бизнес-технологий стартовал проект под названием IX Millennium. Его участники приступили к сбору информации об условиях выращивания винограда на Марсе с целью выведения такой гибридной формы, которая смогла бы благополучно плодоносить в условиях повышенной радиации, пылевых бурь и резких перепадов температур, свойственных климату Марса.

Предполагается, что проект достигнет своей цели к 2024 году, когда с легкой руки создателя SpaceX Илона Маска к Марсу отправится первая миссия.

«Если когда-нибудь человечество будет жить на Марсе, Грузия должна внести свой вклад, - заявил основатель Агентства космических исследований Грузии и советник по винному проекту Николоз Доборжгинидзе. – Благодаря нашим предкам на Земле появилось вино, и теперь мы должны сделать то же самое на Марсе».

По предварительным данным, больше шансов вырасти на Марсе есть у винограда белых сортов. Эксперты уверены, что эти сорта более устойчивы к влиянию вирусов и радиации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Чулпан Хаматова посетила
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт
Водитель из Екатеринбурга выиграл 500
Анна Хилькевич показала фанатам
Евгения Медведева призналась, что
Ученые сравнили человеческое сознание с
Татьяна Терешина показала в Instagram,
Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл
Представители “Шереметьево” ответили на
Жена Сергея Жукова Регина Бурд
Вадим Манукян прокомментировал
Артем Сорока не намерен строить
Владимир Мединский наградил Зураба
Бритни Спирс намерена поскорее родить
Сайт “Евровидения” блокирует попытки
У жены Александра Кержакова Миланы
Младшая сестра Ольги Бузовой на
На съемках клипа “Потому что любовь”
Microsoft сообщила о прекращении
Ольга Сударкина посмеялась над
Марина Федункив запускает на канале
В Мексике обнаружили кружащийся над
Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за
Виктория Лопырева впервые высказалась о
Ученые: Чай и кофе во время
От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала
Виктория Романец в Италии тратит на
Учёные назвали терпеливость важным
Певец Сергей Жуков взял на отдых в
Ученые: Протекающие сосуды в мозге
Просмотреть все новости