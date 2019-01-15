Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете
В Грузии начались работы по поиску наиболее неприхотливых сортов винограда, которые со временем могли бы стать основой для создания вина на Марсе. Как пишет издание LiveScience, первым колонистам придется во многом себе отказывать, но грузинские энтузиасты надеются, что трудолюбивые покорители Красной планеты не останутся без вина.
Грузинское виноделие насчитывает 8 тысяч лет. Намекая на 9 тысячелетие этой истории, в Грузии на базе Тбилисского университета бизнес-технологий стартовал проект под названием IX Millennium. Его участники приступили к сбору информации об условиях выращивания винограда на Марсе с целью выведения такой гибридной формы, которая смогла бы благополучно плодоносить в условиях повышенной радиации, пылевых бурь и резких перепадов температур, свойственных климату Марса.
Предполагается, что проект достигнет своей цели к 2024 году, когда с легкой руки создателя SpaceX Илона Маска к Марсу отправится первая миссия.
По предварительным данным, больше шансов вырасти на Марсе есть у винограда белых сортов. Эксперты уверены, что эти сорта более устойчивы к влиянию вирусов и радиации.
Грузинское виноделие насчитывает 8 тысяч лет. Намекая на 9 тысячелетие этой истории, в Грузии на базе Тбилисского университета бизнес-технологий стартовал проект под названием IX Millennium. Его участники приступили к сбору информации об условиях выращивания винограда на Марсе с целью выведения такой гибридной формы, которая смогла бы благополучно плодоносить в условиях повышенной радиации, пылевых бурь и резких перепадов температур, свойственных климату Марса.
Предполагается, что проект достигнет своей цели к 2024 году, когда с легкой руки создателя SpaceX Илона Маска к Марсу отправится первая миссия.
«Если когда-нибудь человечество будет жить на Марсе, Грузия должна внести свой вклад, - заявил основатель Агентства космических исследований Грузии и советник по винному проекту Николоз Доборжгинидзе. – Благодаря нашим предкам на Земле появилось вино, и теперь мы должны сделать то же самое на Марсе».
По предварительным данным, больше шансов вырасти на Марсе есть у винограда белых сортов. Эксперты уверены, что эти сорта более устойчивы к влиянию вирусов и радиации.
Наука / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:43