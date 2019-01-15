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Анна Хилькевич показала фанатам недовольное лицо дочери за рулем авто

Звезда "Универа" актриса Анна Хилькевич опубликовала в личном блоге Instagram новый снимок вместе с дочерью. В кадре звезда запечатлена вместе с недовольной Арианной за рулем прогулочного автомобиля. Публикация очень позабавила многих фанатов артистки.

Анна Хилькевич показала фанатам недовольное лицо дочери за рулем авто

Анна Хилькевич порадовала фанатов очередным интересным снимком с экзотического отдыха в Таиланде. Звезда молодежного сериала "Универ" и молодая мама показала, как они с наследницей проводят время на багги, любуясь красотами Пхукета.

За рулем Арианна чувствовала себя не очень комфортно, актриса заметила, что недовольство ребенка почему-то вызвала коробка передач. В комментарии к фотографии в Instagram Анна Хилькевич, призналась, что мечтает, чтобы подросшая дочь возила её на собственном авто, но без выражения раздражения на лице.

"Анна, вы красавица", "Садись прокачу", "Красотки", "Классное фото", "Пусть желание сбудется, красоточки", "Замечательная подружка растет", "И машина будет с дверьми", "Автомат хочет", "У нее машина к тому времени летать уже будет", "Твое лицо, когда подарили машину, а она на механике", - писали многочисленные поклонники творчества актрисы, восхищаясь публикацией.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:17

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