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Ученые: Отказ от строительства угольных станций поможет замедлить глобальное потепление

Полный отказ человечества от строительства угольных станций поможет удержать рост глобальной средней температуры на Земле. Такие выводы сделаны учеными из Британии, представляющими Лидский университет.
Ученые: Отказ от строительства угольных станций поможет замедлить глобальное потепление

Актуальные температуры на планете стремительно растут, ради чего ряд стран стараются принимать меры для замедления темпов глобального потепления. Однако для того, чтобы климатические изменения причинили меньший ущерб, рекомендовано ограничить уровень выбросов с 2 градусов до 1,5 градусов. Добиться этого можно путем отказа от запуска новых угольных станций. Это подразумевает, что уже в этом столетии необходимо делать ставку на строительство только “зеленой” энергетической и транспортной инфраструктуры.

Если начать уже, то вероятность положительного исхода достигает 64%. Если же затягивать с такой практикой даже до 2030 года, то здесь шансы на сохранение ресурсов планеты падают до 50%. С геофизической точки зрения, настаивают ученые, пока еще является возможным ограничение выбросов до 1,5 градусов.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:30

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