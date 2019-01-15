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Gillette раскритиковали из-за социальной рекламы

Компания Gillette представила пользователям видео, которое несет осуждение стереотипов о мужчинах. Ролик сразу же подвергся критике со стороны пользователей Сети.
Gillette раскритиковали из-за социальной рекламы

Фирма, которая выпускает бритвенные принадлежности совершила запуск новой рекламной кампании. Представители телеканала CNN сообщают, что выпущенный видеоролик от Gillette вызвал спорную реакцию потребительской аудитории. Переделав свой лозунг компания получила фразу "The best men can be", что переводится, как "Мужчины могут быть лучше". Видео было размещено на официальной странице Gillette в социальной сети Twitter. Оно получило название - "We believe: The best men can be - Мы верим: Мужчины могут быть лучше". Социальная реклама призвана снять с мужской половины населения клише о том, что они всегда дерутся и их невозможно изменить. Компания задает вопрос зрителю: "Не наступило ли время прекратить оправдывать плохое поведение?".

По сообщению CNN большая часть юзеров Всемирной паутины негативно отреагировала на данное заявление компании Gillette. Видеохостинг YouTube набрал практически три сотни тысяч дизлайков, в то время как количество одобрительных оценок составляет около сорока тысяч.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 22:30

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