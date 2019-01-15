Татьяна Терешина показала в Instagram, как выглядит на последних сроках беременности

Исполнительница рассказала фанатам в Instagram, что с нетерпением ждет момента, когда родит долгожданного малыша и сможет заняться фигурой. Татьяна Терешина показала кадры, где она запечатлена ещё до беременности и сейчас, на позднем сроке. Звезда не верит, что скоро перестанет быть таким "бегемотиком".Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию кумира, отметив, что Татьяна Терешина прекрасно выглядит: "Самая красивая фигура у беременных", "Татьяна, вы невероятно красивая", "Красавица", "Какая классная", "Легких тебе родов, дорогая", "Пузик. А здоровское отличие", "Милейший колобочек", "Такая милота наблюдать красивую мамочку".