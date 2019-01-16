В Боливии самой одинокой в мире лягушке Ромео нашли Джульетту





Какое-то время самец боливийской водной лягушки специалистами считался последним представителем Telmatobius yuracare. Однако в ходе работы ученым удалось обнаружить в лесу еще пять особей указанного вида. Среди них оказалась и самка, которая идеально подходит десятилетнему Ромео для продолжения рода. Известно, что назвали партнершу Джульеттой. Среди найденных лягушек оказалось три самца и две самки, в дикой природе их не встречали порядка десяти лет. Особей эксперты решили забрать, поскольку вид настолько редкий, что находится на грани вымирания.В качестве меры предосторожности всех лягушек должны проверить на наличие хитридиомикоза, смертельного для этого вида. Сейчас ученые из Боливии продолжают поиски в надежде обнаружить хотя бы несколько популяций, одиночных же особей будут забирать для спаривания.