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В Боливии самой одинокой в мире лягушке Ромео нашли Джульетту

В Боливии самой одинокой лягушке по имени Ромео удалось найти партнера, самку решили назвать Джульеттой. Представители вида Telmatobius yuracare, являющиеся эндемиками страны, оказались на грани вымирания.
В Боливии самой одинокой в мире лягушке Ромео нашли Джульетту

Какое-то время самец боливийской водной лягушки специалистами считался последним представителем Telmatobius yuracare. Однако в ходе работы ученым удалось обнаружить в лесу еще пять особей указанного вида. Среди них оказалась и самка, которая идеально подходит десятилетнему Ромео для продолжения рода. Известно, что назвали партнершу Джульеттой. Среди найденных лягушек оказалось три самца и две самки, в дикой природе их не встречали порядка десяти лет. Особей эксперты решили забрать, поскольку вид настолько редкий, что находится на грани вымирания.

В качестве меры предосторожности всех лягушек должны проверить на наличие хитридиомикоза, смертельного для этого вида. Сейчас ученые из Боливии продолжают поиски в надежде обнаружить хотя бы несколько популяций, одиночных же особей будут забирать для спаривания.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:30

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