Водитель из Екатеринбурга выиграл 500 миллионов рублей в лотерею
Житель Екатеринбурга, который недавно выиграл в лотерею полмиллиарда рублей, в интервью СМИ рассказал, на что планирует потратить такую внушительную сумму. Напомним, что выигрышный билет достался водителю в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото».
По словам победителя, он и его семья участвуют в гослотереях уже около 7 лет, однако билеты, как правило, приобретают перед огромными праздниками. Житель Екатеринбурга вместе с супругой уже решил, на что нужно потратить денежные средства. В первую очередь, будет оплачена ипотека, также супруги хотят путешествовать по всему миру и потратить часть денег на благотворительные проекты. При этом, семья не намерена покидать родной Екатеринбург, подытожил победитель лотереи.
По словам победителя, он и его семья участвуют в гослотереях уже около 7 лет, однако билеты, как правило, приобретают перед огромными праздниками. Житель Екатеринбурга вместе с супругой уже решил, на что нужно потратить денежные средства. В первую очередь, будет оплачена ипотека, также супруги хотят путешествовать по всему миру и потратить часть денег на благотворительные проекты. При этом, семья не намерена покидать родной Екатеринбург, подытожил победитель лотереи.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:30