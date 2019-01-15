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Водитель из Екатеринбурга выиграл 500 миллионов рублей в лотерею

Житель Екатеринбурга, который недавно выиграл в лотерею полмиллиарда рублей, в интервью СМИ рассказал, на что планирует потратить такую внушительную сумму. Напомним, что выигрышный билет достался водителю в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото».
Водитель из Екатеринбурга выиграл 500 миллионов рублей в лотерею

По словам победителя, он и его семья участвуют в гослотереях уже около 7 лет, однако билеты, как правило, приобретают перед огромными праздниками. Житель Екатеринбурга вместе с супругой уже решил, на что нужно потратить денежные средства. В первую очередь, будет оплачена ипотека, также супруги хотят путешествовать по всему миру и потратить часть денег на благотворительные проекты. При этом, семья не намерена покидать родной Екатеринбург, подытожил победитель лотереи.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:30

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