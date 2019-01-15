Водитель из Екатеринбурга выиграл 500 миллионов рублей в лотерею





По словам победителя, он и его семья участвуют в гослотереях уже около 7 лет, однако билеты, как правило, приобретают перед огромными праздниками. Житель Екатеринбурга вместе с супругой уже решил, на что нужно потратить денежные средства. В первую очередь, будет оплачена ипотека, также супруги хотят путешествовать по всему миру и потратить часть денег на благотворительные проекты. При этом, семья не намерена покидать родной Екатеринбург, подытожил победитель лотереи.