АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл

Многие уже знают, что несколько дней назад в периметр телепроекта «Дом-2» пришла бывшая избранница популярного рэпера Гуфа Яна Шевцова. Девушка проявила симпатию Захару Саленко, однако не стала дожидаться его возвращения с Острова любви и начала крутить роман с Артемом Сорокой.

Молодой человек сообщил, что не будет строить отношения с блондинкой, поскольку он ей нужен только для хайпа, однако прекращать общаться с ней он не намерен. Более того, симпатию Яны участник решил использовать в своих целях, принявшись насмехаться над ее знаменитым экс-возлюбленным.

Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл

В частности, Артем решил вызвать Гуфа на баттл. Парень заявил, что словесный поединок пройдет по правилам рэпера, а также он может самостоятельно выбрать площадку.

«Я, ты, три раунда, поехали! Гуф. Где ты? Ответь мне! Я забрал твою телку, я заберу твои деньги, славу, Птаху, «Центр». Выходи на баттл, давай!», - не унимается Сорока.

Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл

Стоит отметить, что пользователи Сети не поддерживают его затею. Они вообще не понимают, зачем Артему все это нужно, ведь Гуф – состоявшийся рэпер, и если примет баттл, то у него вряд ли будут шансы его победить.

Впрочем, сам Гуф пока никак не отреагировал на вызов участника телепроекта «Дом-2». Скорее всего, молодой человек понимает, что его имя используют ради пиара, поэтому предпочитает не реагировать на провокации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Чулпан Хаматова посетила
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт
Водитель из Екатеринбурга выиграл 500
Анна Хилькевич показала фанатам
Евгения Медведева призналась, что
Ученые сравнили человеческое сознание с
Татьяна Терешина показала в Instagram,
Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл
Представители “Шереметьево” ответили на
Жена Сергея Жукова Регина Бурд
Вадим Манукян прокомментировал
Артем Сорока не намерен строить
Владимир Мединский наградил Зураба
Бритни Спирс намерена поскорее родить
Сайт “Евровидения” блокирует попытки
У жены Александра Кержакова Миланы
Младшая сестра Ольги Бузовой на
На съемках клипа “Потому что любовь”
Microsoft сообщила о прекращении
Ольга Сударкина посмеялась над
Марина Федункив запускает на канале
В Мексике обнаружили кружащийся над
Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за
Виктория Лопырева впервые высказалась о
Ученые: Чай и кофе во время
От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала
Виктория Романец в Италии тратит на
Учёные назвали терпеливость важным
Певец Сергей Жуков взял на отдых в
Ученые: Протекающие сосуды в мозге
Просмотреть все новости