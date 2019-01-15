Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл

«Я, ты, три раунда, поехали! Гуф. Где ты? Ответь мне! Я забрал твою телку, я заберу твои деньги, славу, Птаху, «Центр». Выходи на баттл, давай!», - не унимается Сорока.





Молодой человек сообщил, что не будет строить отношения с блондинкой, поскольку он ей нужен только для хайпа, однако прекращать общаться с ней он не намерен. Более того, симпатию Яны участник решил использовать в своих целях, принявшись насмехаться над ее знаменитым экс-возлюбленным.В частности, Артем решил вызвать Гуфа на баттл. Парень заявил, что словесный поединок пройдет по правилам рэпера, а также он может самостоятельно выбрать площадку.Стоит отметить, что пользователи Сети не поддерживают его затею. Они вообще не понимают, зачем Артему все это нужно, ведь Гуф – состоявшийся рэпер, и если примет баттл, то у него вряд ли будут шансы его победить.Впрочем, сам Гуф пока никак не отреагировал на вызов участника телепроекта «Дом-2». Скорее всего, молодой человек понимает, что его имя используют ради пиара, поэтому предпочитает не реагировать на провокации.