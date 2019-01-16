Ученые выяснили, на какой воде чай получается вкуснее
Ученые сравнили водопроводную и бутилированную воду, чтобы понять, на какой из них чай получается вкуснее. Проводилась соответствующая работа специалистами из США, представляющими Корнельский университет.
Итоги проведенной учеными работы показали, что заваренный на бутилированной воде зеленый чай по своим вкусовым качествам оказался более горьким. Однако в нем сохранилось больше полезных антиоксидантов. В ходе эксперимента добровольцам по вкусу больше понравился напиток на водопроводной воде, им он показался более сладким и приятным. В случае с употреблением черного чая ощутимой разницы участники исследования обнаружить не смогли.
Авторы работы отмечают, что если зеленый чай употребляется для укрепления здоровья, то лучше использовать бутилированную воду. Причиной горечи напитка в таком случае выступает большее содержание галлата эпигаллокатехина. Последний является присутствующим в чае в большом количестве типом катехина, придающим воде горьковатый оттенок.
Итоги проведенной учеными работы показали, что заваренный на бутилированной воде зеленый чай по своим вкусовым качествам оказался более горьким. Однако в нем сохранилось больше полезных антиоксидантов. В ходе эксперимента добровольцам по вкусу больше понравился напиток на водопроводной воде, им он показался более сладким и приятным. В случае с употреблением черного чая ощутимой разницы участники исследования обнаружить не смогли.
Авторы работы отмечают, что если зеленый чай употребляется для укрепления здоровья, то лучше использовать бутилированную воду. Причиной горечи напитка в таком случае выступает большее содержание галлата эпигаллокатехина. Последний является присутствующим в чае в большом количестве типом катехина, придающим воде горьковатый оттенок.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30