Ученые выяснили, на какой воде чай получается вкуснее





Итоги проведенной учеными работы показали, что заваренный на бутилированной воде зеленый чай по своим вкусовым качествам оказался более горьким. Однако в нем сохранилось больше полезных антиоксидантов. В ходе эксперимента добровольцам по вкусу больше понравился напиток на водопроводной воде, им он показался более сладким и приятным. В случае с употреблением черного чая ощутимой разницы участники исследования обнаружить не смогли.Авторы работы отмечают, что если зеленый чай употребляется для укрепления здоровья, то лучше использовать бутилированную воду. Причиной горечи напитка в таком случае выступает большее содержание галлата эпигаллокатехина. Последний является присутствующим в чае в большом количестве типом катехина, придающим воде горьковатый оттенок.