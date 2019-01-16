АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Volkswagen и Ford официально объявили о сотрудничестве

15 января появилась информация, что автоконцерны Volkswagen AG и Ford Motor Company вскоре объединятся ради лучшей конкуренции на рынке. Производители планируют вместе разрабатывать среднеразмерные пикапы и коммерческие фургоны, выпустив первые партии машин уже к 2022 году.
Volkswagen и Ford официально объявили о сотрудничестве

Аналитики считают, что это обязательно улучшит годовые результаты продаж всего альянса в целом. Кроме того, инсайдеры сообщили, что Volkswagen и Ford согласовали договор о взаимопонимании, поэтому в скором времени будут обоюдно изучать область автономных машин, и электрокаров. По информации руководителя Ford, данный альянс вскоре полностью будет отвечать потребностям клиентов со всего мира, ведь фирмы намерены воспользоваться коллективными ресурсами и инновационными возможностями.

В 2018 году компании реализовали чуть более 1,2 миллионов экземпляров лёгких коммерческих авто во всем мире. Хороший показатель продаж и позволил брендам объединить свои усилия, и в 2019 году они хотят увеличить рост реализации среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый бюджетный кроссовер Toyota оценен
Елизавета Галкина показала
Виктория Боня рассказала о неудачных
Учёные назвали три самых сильных вида
Песков: Путин ругается так, что «кровь
Ученые выяснили, на какой воде чай
Volkswagen и Ford официально объявили о
В Боливии самой одинокой в мире лягушке
Производители чехлов Olixar показали
Ученые: Отказ от строительства угольных
В Тайване решившего избавиться от
Microsoft приспособит Windows к работе
В Англии мужчина случайно нашел в сарае
Ученые выяснили, что во время сна мозг
Представлен смартфон MOQI в стиле
Специалисты представили новую систему
Названы цены на новый универсал KIA
Ученые рассказали о “проснувшейся”
Gillette раскритиковали из-за
Чулпан Хаматова посетила
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт
Водитель из Екатеринбурга выиграл 500
Анна Хилькевич показала фанатам
Евгения Медведева призналась, что
Ученые сравнили человеческое сознание с
Татьяна Терешина показала в Instagram,
Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл
Представители “Шереметьево” ответили на
Жена Сергея Жукова Регина Бурд
Вадим Манукян прокомментировал
Просмотреть все новости