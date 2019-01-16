Volkswagen и Ford официально объявили о сотрудничестве
15 января появилась информация, что автоконцерны Volkswagen AG и Ford Motor Company вскоре объединятся ради лучшей конкуренции на рынке. Производители планируют вместе разрабатывать среднеразмерные пикапы и коммерческие фургоны, выпустив первые партии машин уже к 2022 году.
Аналитики считают, что это обязательно улучшит годовые результаты продаж всего альянса в целом. Кроме того, инсайдеры сообщили, что Volkswagen и Ford согласовали договор о взаимопонимании, поэтому в скором времени будут обоюдно изучать область автономных машин, и электрокаров. По информации руководителя Ford, данный альянс вскоре полностью будет отвечать потребностям клиентов со всего мира, ведь фирмы намерены воспользоваться коллективными ресурсами и инновационными возможностями.
В 2018 году компании реализовали чуть более 1,2 миллионов экземпляров лёгких коммерческих авто во всем мире. Хороший показатель продаж и позволил брендам объединить свои усилия, и в 2019 году они хотят увеличить рост реализации среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов.
Аналитики считают, что это обязательно улучшит годовые результаты продаж всего альянса в целом. Кроме того, инсайдеры сообщили, что Volkswagen и Ford согласовали договор о взаимопонимании, поэтому в скором времени будут обоюдно изучать область автономных машин, и электрокаров. По информации руководителя Ford, данный альянс вскоре полностью будет отвечать потребностям клиентов со всего мира, ведь фирмы намерены воспользоваться коллективными ресурсами и инновационными возможностями.
В 2018 году компании реализовали чуть более 1,2 миллионов экземпляров лёгких коммерческих авто во всем мире. Хороший показатель продаж и позволил брендам объединить свои усилия, и в 2019 году они хотят увеличить рост реализации среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00