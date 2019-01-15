Ученые рассказали о “проснувшейся” черной дыре в молодой галактике





В пределах молодой галактики исследователям удалось обнаружить сверхмассивную черную дыру. Особенность последней в том, что всего за два месяца размеры ее успели увеличиться в два раза. С подобными трансформациями представители научного мира сталкиваются впервые. Отмечается, что вспышку AT 2017bgt зафиксировать смогли еще в феврале 2017. Источник ее размещается в самом центре молодой галактики, которая находится примерно в 90 млн световых лет непосредственно от Земли.В ходе наблюдения за черной дырой астрономами были задействованы данные из лаборатории SWIFT. В итоге удалось подтвердить, что интенсивность исходящего от галактики УФ-излучения в период 2004-2017 гг увеличилась на 75%. Пока ученые не нашли способ объяснить указанное явление. Предполагается, что из-за вспышки черная дыра “проснулась”, а затем непродолжительный отрезок времени поглощала быстро движущийся газ, после чего вновь “потухла”.