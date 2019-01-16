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Microsoft приспособит Windows к работе на девайсах со складными дисплеями

Компания Microsoft намерена приспособить операционную систему Windows для использования в работе девайсов, имеющих складной дисплей. Данную информацию распространил американский веб-сайт The Verge.
Microsoft приспособит Windows к работе на девайсах со складными дисплеями

Ресурс ссылается на источник, который заявляет о том, что знаком с планами компании. На сайте идет речь также о новой разработке Microsoft. Автор утверждает, что корпорация работает над устройствами, которые будут наделены складным экранном, а также над гаджетами, имеющими два дисплея. Производитель направил большое количество сил и средств в данном направлении. Все разработки компании нацелены на усовершенствование программы Windows и выпуск линейки девайсов Surface.

Специалисты Microsoft проводят тестирование устройств с двумя экранами, которые получили кодовое название Andromeda. По сообщению источника, корпорация ведет совместную работу с многими производителями мобильной техники. В Сеть уже попала первая сборка Windows 10, которая предназначена для устройств со складным дисплеем. Она имеет маркировку - rs_shell_devices_foldables.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 05:00

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