Артем Сорока не намерен строить отношения с бывшей избранницей Гуфа Яной Шевцовой
В периметре телепроекта «Дом-2» вот уже неделю обитает бывшая избранница популярного российского рэпера Гуфа Яна Шевцова. Во время прихода девушка сообщила о своей симпатии Захару Саленко и даже полностью разделась ради него, однако в ожидании парня с Острова любви, она сильно заинтересовалась Артемом Сорокой.
Яна решила действовать быстро и уже в первый день общения оголилась перед молодым человеком, а потом пришла спать к нему в мужскую спальню, чем и спугнула его, хотя изначально он был не против узнать друг друга поближе.
Новенькая участница утверждает, что Артем ей очень нравится, но тот не верит в ее искренность. По словам парня, такие девушки беспринципны, им лишь бы ухватиться за кого-то, чтобы потом шантажировать.
Также Сорока отметил, что не рассматривает Шевцову в качестве своей второй половинки, и даже не хочет, чтобы о нем говорили в контексте с ней. В реальной жизни, скорее всего, молодой человек обратил бы на нее внимание, так как внешне она ему симпатична, но на проекте у него была возможность узнать о скандальном прошлом Яны перед тем, как начать с ней общаться, и он ею воспользовался.
Изучив все детали, участник понял, с какой девушкой имеет дело, и даже представил, какими будут их отношения, если он все-таки захочет с ней встречаться.
Стоит отметить, что Артем видит в Шевцовой сразу двух своих бывших возлюбленных – Маргариту Овсянникову и Елену Баранову. Он утверждает, что новенькая участница удивительным образом совмещает в себе все самые худшие качества этих девушек.
Яна решила действовать быстро и уже в первый день общения оголилась перед молодым человеком, а потом пришла спать к нему в мужскую спальню, чем и спугнула его, хотя изначально он был не против узнать друг друга поближе.
Новенькая участница утверждает, что Артем ей очень нравится, но тот не верит в ее искренность. По словам парня, такие девушки беспринципны, им лишь бы ухватиться за кого-то, чтобы потом шантажировать.
«Ничего святого, никаких ценностей. Ради того, чтобы хайпануть, она готова на всё. Никакого конструктива в её действиях нет», - заявил он.
Также Сорока отметил, что не рассматривает Шевцову в качестве своей второй половинки, и даже не хочет, чтобы о нем говорили в контексте с ней. В реальной жизни, скорее всего, молодой человек обратил бы на нее внимание, так как внешне она ему симпатична, но на проекте у него была возможность узнать о скандальном прошлом Яны перед тем, как начать с ней общаться, и он ею воспользовался.
Изучив все детали, участник понял, с какой девушкой имеет дело, и даже представил, какими будут их отношения, если он все-таки захочет с ней встречаться.
«А дальше будут истории с постелью, избиением, залётами, абортами, одна сплошная наигранность», - подумал он, и решил, что не хочет быть во всем этом замешан.
Стоит отметить, что Артем видит в Шевцовой сразу двух своих бывших возлюбленных – Маргариту Овсянникову и Елену Баранову. Он утверждает, что новенькая участница удивительным образом совмещает в себе все самые худшие качества этих девушек.