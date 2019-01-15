Артем Сорока не намерен строить отношения с бывшей избранницей Гуфа Яной Шевцовой

«Ничего святого, никаких ценностей. Ради того, чтобы хайпануть, она готова на всё. Никакого конструктива в её действиях нет», - заявил он.

«А дальше будут истории с постелью, избиением, залётами, абортами, одна сплошная наигранность», - подумал он, и решил, что не хочет быть во всем этом замешан.





Яна решила действовать быстро и уже в первый день общения оголилась перед молодым человеком, а потом пришла спать к нему в мужскую спальню, чем и спугнула его, хотя изначально он был не против узнать друг друга поближе.Новенькая участница утверждает, что Артем ей очень нравится, но тот не верит в ее искренность. По словам парня, такие девушки беспринципны, им лишь бы ухватиться за кого-то, чтобы потом шантажировать.Также Сорока отметил, что не рассматривает Шевцову в качестве своей второй половинки, и даже не хочет, чтобы о нем говорили в контексте с ней. В реальной жизни, скорее всего, молодой человек обратил бы на нее внимание, так как внешне она ему симпатична, но на проекте у него была возможность узнать о скандальном прошлом Яны перед тем, как начать с ней общаться, и он ею воспользовался.Изучив все детали, участник понял, с какой девушкой имеет дело, и даже представил, какими будут их отношения, если он все-таки захочет с ней встречаться.Стоит отметить, что Артем видит в Шевцовой сразу двух своих бывших возлюбленных – Маргариту Овсянникову и Елену Баранову. Он утверждает, что новенькая участница удивительным образом совмещает в себе все самые худшие качества этих девушек.