В Тайване решившего избавиться от больного кота хозяина оштрафовали на 90 тысяч тайваньских долларов





У мужчины в доме жил шотландский вислоухий кот белого цвета, который однажды поранил лапы. Какое-то время житель Тайваня пытался обеспечивать лечение животного, но затем устал тратить деньги, поэтому поместил питомца в коробку, закрыл его, и отправил по почте в приют. Коту удалось добраться до пункта назначения в целостности, хотя он оказался сильно истощен таким путешествием без еды и воды. К тому же у питомца не было возможности даже пошевелиться.Бросившего кота таким образом хозяина не только разыскали, но и выписали ему штраф за жестокое обращение с животными. Размер выплат составил 60 тысяч тайваньских долларов, что эквивалентно почти 130 тысячам рублей. Также в приюте выяснилось, что у питомца отсутствует прививка от бешенства, в связи с чем ему выписан еще один штраф, на этот раз на 30 тысяч.