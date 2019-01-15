Чулпан Хаматова посетила благотоворительный вечер в Лондоне

Чулпан Хаматова была ведущей на благотворительном мероприятии Gift of Life в Лондоне. Звезда появилась на торжестве в платье красного цвета с глубоким декольте, впечатлив публику. В завершение вечера российская артистка зажгла с Александром Реввой и Игорем Верником, устроив жаркие танцы.На мероприятии можно было встретить Нику Белоцерковскую, голливудского актера Рэйфа Файнса, брата актера Игоря Верника - Вадима, скрипача Максима Венгера и других известных лиц. Знаменитости собрали 500 000 фунтов стерлингов (больше 42 млн рублей). Деньги пойдут в фонд помощи российским детям, страдающим от онкологических заболеваний.