Чулпан Хаматова посетила благотоворительный вечер в Лондоне
Известная актриса театра и кино Чулпан Хаматова недавно посетила благотворительный вечер в Лондоне. Бизнесмен Виктор Бондаренко опубликовал в Instagram ролик, где видно как артистка весело проводит время, танцуя в красном платье вместе с другими знаменитостями.
Чулпан Хаматова была ведущей на благотворительном мероприятии Gift of Life в Лондоне. Звезда появилась на торжестве в платье красного цвета с глубоким декольте, впечатлив публику. В завершение вечера российская артистка зажгла с Александром Реввой и Игорем Верником, устроив жаркие танцы.
На мероприятии можно было встретить Нику Белоцерковскую, голливудского актера Рэйфа Файнса, брата актера Игоря Верника - Вадима, скрипача Максима Венгера и других известных лиц. Знаменитости собрали 500 000 фунтов стерлингов (больше 42 млн рублей). Деньги пойдут в фонд помощи российским детям, страдающим от онкологических заболеваний.
Чулпан Хаматова была ведущей на благотворительном мероприятии Gift of Life в Лондоне. Звезда появилась на торжестве в платье красного цвета с глубоким декольте, впечатлив публику. В завершение вечера российская артистка зажгла с Александром Реввой и Игорем Верником, устроив жаркие танцы.
На мероприятии можно было встретить Нику Белоцерковскую, голливудского актера Рэйфа Файнса, брата актера Игоря Верника - Вадима, скрипача Максима Венгера и других известных лиц. Знаменитости собрали 500 000 фунтов стерлингов (больше 42 млн рублей). Деньги пойдут в фонд помощи российским детям, страдающим от онкологических заболеваний.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:00