В Англии мужчина случайно нашел в сарае шахматные фигуры XIX века





Уникальная находка была сделана в населенном пункте Бург ле Марш, входящем в состав графства Линкольншир, Англия. Проводя работы в амбаре, мужчина случайно обнаружил пару странных шахматных фигурок. После изучения учеными стало ясно, что изготовлены шахматы в форме королевы и епископа в XIX столетии. Поскольку находка была обнаружена в деревянной балке, размещенной над главным входом, специалисты пришли к заключению, что использовались такие фигуры в качестве своеобразного оберега для граждан того периода.По словам археологов, в прошлом британцы часто использовали различные предметы, как оберег. Например, для таких целей применяли Библию, останки животных, подковы и тому подобное. Впрочем, ученые впервые видят, чтобы для этого задействовали шахматные фигурки.