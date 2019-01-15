АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Евгения Медведева призналась, что хотела бы жить в России

Фигуристка Евгения Медведева рассказала журналистам, что хочет жить в России. Информацией с общественностью поделилось специализированное издание «Советский спорт».
Евгения Медведева призналась, что хотела бы жить в России

На данный момент спортсменка проживает в Канаде, где проходят ее тренировки. Отвечая на вопросы представителей средства массовой информации Евгения заявила, что свою дальнейшую жизнь представляет только в России. Фигуристка призналась, что мечтает дышать родным воздухом и слышать речь людей на родном языке. Женя подчеркнула: ради достижения спортивных успехов она готова проживать в чужой стране. Однако, жить знаменитость мечтает только на родине.

Отметим, летом 2018 года Медведева приняла решение уйти от российского тренера и переехать в Канаду под опеку известного мирового специалиста Брайана Орсера. Из-за данного решения спортсменку неоднократно критиковали в Сети. Многие фолловеры советовали ей сменить гражданство. Медведева всегда отвечала на подобные комментарии, советуя недоброжелателям оставлять личное мнение при себе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Чулпан Хаматова посетила
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт
Водитель из Екатеринбурга выиграл 500
Анна Хилькевич показала фанатам
Евгения Медведева призналась, что
Ученые сравнили человеческое сознание с
Татьяна Терешина показала в Instagram,
Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл
Представители “Шереметьево” ответили на
Жена Сергея Жукова Регина Бурд
Вадим Манукян прокомментировал
Артем Сорока не намерен строить
Владимир Мединский наградил Зураба
Бритни Спирс намерена поскорее родить
Сайт “Евровидения” блокирует попытки
У жены Александра Кержакова Миланы
Младшая сестра Ольги Бузовой на
На съемках клипа “Потому что любовь”
Microsoft сообщила о прекращении
Ольга Сударкина посмеялась над
Марина Федункив запускает на канале
В Мексике обнаружили кружащийся над
Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за
Виктория Лопырева впервые высказалась о
Ученые: Чай и кофе во время
От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала
Виктория Романец в Италии тратит на
Учёные назвали терпеливость важным
Певец Сергей Жуков взял на отдых в
Ученые: Протекающие сосуды в мозге
Просмотреть все новости