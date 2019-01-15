Евгения Медведева призналась, что хотела бы жить в России





На данный момент спортсменка проживает в Канаде, где проходят ее тренировки. Отвечая на вопросы представителей средства массовой информации Евгения заявила, что свою дальнейшую жизнь представляет только в России. Фигуристка призналась, что мечтает дышать родным воздухом и слышать речь людей на родном языке. Женя подчеркнула: ради достижения спортивных успехов она готова проживать в чужой стране. Однако, жить знаменитость мечтает только на родине.Отметим, летом 2018 года Медведева приняла решение уйти от российского тренера и переехать в Канаду под опеку известного мирового специалиста Брайана Орсера. Из-за данного решения спортсменку неоднократно критиковали в Сети. Многие фолловеры советовали ей сменить гражданство. Медведева всегда отвечала на подобные комментарии, советуя недоброжелателям оставлять личное мнение при себе.