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Младшая сестра Ольги Бузовой на Мальдивах подогревает слухи о своей беременности

В последнее время пользователи социальной сети Instagram, которые внимательно следят за страницей младшей сестры популярной ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, начали подозревать, что она находится в интересном положении.

Стоит отметить, что фанаты, а также некоторые российские издания давно уже писали, что Анна обзаведется ребенком гораздо раньше, чем ее звездная родственница, поскольку давно уже находится в отношениях и не имеет таких сдерживающих факторов, как работа на телевидении и карьера певицы.

Младшая сестра Ольги Бузовой на Мальдивах подогревает слухи о своей беременности

Особенно сильно Аню стали обсуждать в контексте беременности, когда она улетела вместе с Олей на Мальдивы и начала публиковать в своем микроблоге фотографии с пляжа. Подписчики заметили, что практически на всех снимках девушка прячет слегка округлившиеся формы за накидками, свободной одеждой или закрытыми купальниками, а если и позирует с оголенным животом, то непременно использует фотошоп.

Сама же Бузова-младшая никак не комментирует слухи о том, что она ждет первенца.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:51

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