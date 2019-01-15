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Ученые сравнили человеческое сознание с цифровыми носителями

Ученые решили сравнить человеческое сознание с современными цифровыми носителями. Базируются выводы экспертов на наблюдениях за жертвами серьезных аварий, которым посчастливилось остаться в живых.
Ученые сравнили человеческое сознание с цифровыми носителями

По словам эксперта Джеймса Зендера, он в течение 30 лет наблюдал за людьми, сумевшими обмануть смерть. Для большинства такие события оставляют отпечаток на всю жизнь, заставляя думать о том, что конец может наступить в любой момент. Кроме того, некоторые жертвы сообщали о случаях, когда отделялись от собственного тела, что позволяло им переосмыслить земную жизнь. Ключевыми значениями специалист называет чувства сопереживания и любви. Нередко травма становится толчком к положительным переменам в жизни, которые были бы невозможны в иных условиях.

Выводы частично подтверждают более ранние заключения о жизни после смерти. Сознание, убеждены эксперты, нельзя считать частью ЦНС, это скорее цифровой носитель, не имеющий материальной причины.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:54

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