Ученые сравнили человеческое сознание с цифровыми носителями





По словам эксперта Джеймса Зендера, он в течение 30 лет наблюдал за людьми, сумевшими обмануть смерть. Для большинства такие события оставляют отпечаток на всю жизнь, заставляя думать о том, что конец может наступить в любой момент. Кроме того, некоторые жертвы сообщали о случаях, когда отделялись от собственного тела, что позволяло им переосмыслить земную жизнь. Ключевыми значениями специалист называет чувства сопереживания и любви. Нередко травма становится толчком к положительным переменам в жизни, которые были бы невозможны в иных условиях.Выводы частично подтверждают более ранние заключения о жизни после смерти. Сознание, убеждены эксперты, нельзя считать частью ЦНС, это скорее цифровой носитель, не имеющий материальной причины.