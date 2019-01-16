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Ученые выяснили, что во время сна мозг может "осознавать" и обрабатывать информацию извне

Научные специалисты из университета Монаша доказали опытным путем, что во время сна человеческий мозг может "осознавать" и обрабатывать получаемую извне информацию. Ученые дали объяснение и экспериментам, проведенным в 1960 и 1970 году, касающихся работы мозга во сне.

Ученые выяснили, что во время сна мозг может "осознавать" и обрабатывать информацию извне

Эксперты изучили данные добровольцев, подключенных к сканеру головного мозга перед засыпанием. Во время сна участники эксперимента прослушивали две аудиозаписи одновременно. Первая запись была познавательного характера, а вторая представляла из себя бессвязный материал. Согласно сканированию, главный орган центральной нервной системы во время сна реагировал только на интересную информацию, игнорируя "тарабарщину".

Ученые сделали вывод, что даже во время отдыха мозг не просто воспринимает звук, но и понимает поступающие данные. Обрабатывая услышанное, он решает, какая информация важнее. Это может объяснить, почему уснувший в поезде человек внезапно просыпается перед объявленной остановкой.
Ученые выяснили, что во время сна мозг может "осознавать" и обрабатывать информацию извне

Интересно, что такая научная работа также дает объяснения полученным в 60-х и 70-х годах результатам исследований сна. В одном из экспериментов спящие матери подвергались звукам голосов разных детей, но только крик собственного младенца будил родительниц.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:00

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