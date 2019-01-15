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Представители “Шереметьево” ответили на претензию Светланы Лободы

Представители аэропорта “Шереметьево” решили ответить на претензию со стороны певицы Светланы Лободы. Накануне украинская исполнительница обвинила сотрудников комплекса в непрофессионализме.
Представители “Шереметьево” ответили на претензию Светланы Лободы

Еще 11 января Светлана Лобода вернулась в Москву с отдыха, решив воспользоваться услугами сотрудников VIP-зала терминала D. Однако их действиями она оказалась недовольна, выявив желание написать жалобу. В самом “Шереметьево” пояснили, что причиной конфликта оказалась заминка у трапа, когда звезде предложили доставить ее к кабинам паспортного контроля посредством электромобиля. Лобода ответила отказом, намереваясь дождаться летевшей в эконом-классе няни. Транспорт отправили без артистки, поскольку не хотели задерживать остальных пассажиров, что и вызвало возмущение исполнительницы.

В аэропорту также добавили, что встреча пассажиров VIP-класса носит бонусный характер, поскольку не включена в предложенный гражданам перечень VIP-услуг. В комментариях сотрудников “Шереметьево” указано, что сама Светлана Лобода вела себя достаточно грубо, позволяя использовать ненормативную лексику. Подчеркивается, что компания со своей стороны выполнила все пункты договора.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:40

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