Представители “Шереметьево” ответили на претензию Светланы Лободы





Еще 11 января Светлана Лобода вернулась в Москву с отдыха, решив воспользоваться услугами сотрудников VIP-зала терминала D. Однако их действиями она оказалась недовольна, выявив желание написать жалобу. В самом “Шереметьево” пояснили, что причиной конфликта оказалась заминка у трапа, когда звезде предложили доставить ее к кабинам паспортного контроля посредством электромобиля. Лобода ответила отказом, намереваясь дождаться летевшей в эконом-классе няни. Транспорт отправили без артистки, поскольку не хотели задерживать остальных пассажиров, что и вызвало возмущение исполнительницы.В аэропорту также добавили, что встреча пассажиров VIP-класса носит бонусный характер, поскольку не включена в предложенный гражданам перечень VIP-услуг. В комментариях сотрудников “Шереметьево” указано, что сама Светлана Лобода вела себя достаточно грубо, позволяя использовать ненормативную лексику. Подчеркивается, что компания со своей стороны выполнила все пункты договора.