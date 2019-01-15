Представители “Шереметьево” ответили на претензию Светланы Лободы
Представители аэропорта “Шереметьево” решили ответить на претензию со стороны певицы Светланы Лободы. Накануне украинская исполнительница обвинила сотрудников комплекса в непрофессионализме.
Еще 11 января Светлана Лобода вернулась в Москву с отдыха, решив воспользоваться услугами сотрудников VIP-зала терминала D. Однако их действиями она оказалась недовольна, выявив желание написать жалобу. В самом “Шереметьево” пояснили, что причиной конфликта оказалась заминка у трапа, когда звезде предложили доставить ее к кабинам паспортного контроля посредством электромобиля. Лобода ответила отказом, намереваясь дождаться летевшей в эконом-классе няни. Транспорт отправили без артистки, поскольку не хотели задерживать остальных пассажиров, что и вызвало возмущение исполнительницы.
В аэропорту также добавили, что встреча пассажиров VIP-класса носит бонусный характер, поскольку не включена в предложенный гражданам перечень VIP-услуг. В комментариях сотрудников “Шереметьево” указано, что сама Светлана Лобода вела себя достаточно грубо, позволяя использовать ненормативную лексику. Подчеркивается, что компания со своей стороны выполнила все пункты договора.
Еще 11 января Светлана Лобода вернулась в Москву с отдыха, решив воспользоваться услугами сотрудников VIP-зала терминала D. Однако их действиями она оказалась недовольна, выявив желание написать жалобу. В самом “Шереметьево” пояснили, что причиной конфликта оказалась заминка у трапа, когда звезде предложили доставить ее к кабинам паспортного контроля посредством электромобиля. Лобода ответила отказом, намереваясь дождаться летевшей в эконом-классе няни. Транспорт отправили без артистки, поскольку не хотели задерживать остальных пассажиров, что и вызвало возмущение исполнительницы.
В аэропорту также добавили, что встреча пассажиров VIP-класса носит бонусный характер, поскольку не включена в предложенный гражданам перечень VIP-услуг. В комментариях сотрудников “Шереметьево” указано, что сама Светлана Лобода вела себя достаточно грубо, позволяя использовать ненормативную лексику. Подчеркивается, что компания со своей стороны выполнила все пункты договора.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:40