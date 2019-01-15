АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Ольга Сударкина посмеялась над беременной Аленой Савкиной

Последние несколько дней в периметре телепроекта «Дом-2» стало особенно жарко, так как Ольга Сударкина публично призналась в том, что влюблена в женатого Дмитрия Дмитренко и намерена увести молодого человека из семьи, где есть маленький ребенок.

С тех пор на девушку ополчилась не только большая часть зрителей, но и вся семья Рапунцелей, включая беременную Алену Савкину, которая пару недель назад ушла в декрет, но все равно периодически приезжает на Поляну, чтобы проведать свою старшую сестру и племянницу.

Ольга Сударкина посмеялась над беременной Аленой Савкиной

Так, недавно в эфир вышла серия, где Алена напрямую угрожает Сударкиной, заявляя, что если Оля будет лезть в семью ее родственницы, то она не станет держать себя в руках и устроит драку, а после спишет все на гормоны.

На Лобном оскорбленная участница не нашла, что ответить беременной коллеге, поэтому решила отомстить ей постфактум, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram неудачный кадр, на котором видны неровные зубы Савкиной.

Ольга Сударкина посмеялась над беременной Аленой Савкиной

«Так приятно смотреть на тебя радостную... Не буду тебя задевать», - написала она.

Однако пользователи Сети не похвалили Сударкину за такой поступок и буквально за несколько часов ее аккаунт наполнился гневными комментариями.

«Это же до чего так надо опуститься, чтобы с беременной так поступить…», «Ты только саму себя унизила таким поступком. Несчастная баба, без мужика и детей, да и к тому же старая», «Сударкина, думаешь ты лучше? В зеркало давно на себя смотрела?», «Фу, какая ты мерзкая, Оля», - писали фолловеры.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Артем Сорока не намерен строить
Владимир Мединский наградил Зураба
Бритни Спирс намерена поскорее родить
Сайт “Евровидения” блокирует попытки
У жены Александра Кержакова Миланы
Младшая сестра Ольги Бузовой на
На съемках клипа “Потому что любовь”
Microsoft сообщила о прекращении
Ольга Сударкина посмеялась над
Марина Федункив запускает на канале
В Мексике обнаружили кружащийся над
Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за
Виктория Лопырева впервые высказалась о
Ученые: Чай и кофе во время
От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала
Виктория Романец в Италии тратит на
Учёные назвали терпеливость важным
Певец Сергей Жуков взял на отдых в
Ученые: Протекающие сосуды в мозге
Меган Маркл появилась на публике в
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Учёные нашли лекарство от передающегося
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров
Влад Топалов показал в Instagram фото
Алексей Безус в очередной раз расстался
Брови назвали свидетельством
Создан первый в мире компьютер размером
Ученые рассказали, как снизить риск
На Ставрополье впервые в России пройдёт
Алексей Ягудин опубликовал в Instagram
Просмотреть все новости