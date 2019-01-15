Ольга Сударкина посмеялась над беременной Аленой Савкиной

«Так приятно смотреть на тебя радостную... Не буду тебя задевать», - написала она.

«Это же до чего так надо опуститься, чтобы с беременной так поступить…», «Ты только саму себя унизила таким поступком. Несчастная баба, без мужика и детей, да и к тому же старая», «Сударкина, думаешь ты лучше? В зеркало давно на себя смотрела?», «Фу, какая ты мерзкая, Оля», - писали фолловеры.





С тех пор на девушку ополчилась не только большая часть зрителей, но и вся семья Рапунцелей, включая беременную Алену Савкину, которая пару недель назад ушла в декрет, но все равно периодически приезжает на Поляну, чтобы проведать свою старшую сестру и племянницу.Так, недавно в эфир вышла серия, где Алена напрямую угрожает Сударкиной, заявляя, что если Оля будет лезть в семью ее родственницы, то она не станет держать себя в руках и устроит драку, а после спишет все на гормоны.На Лобном оскорбленная участница не нашла, что ответить беременной коллеге, поэтому решила отомстить ей постфактум, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram неудачный кадр, на котором видны неровные зубы Савкиной.Однако пользователи Сети не похвалили Сударкину за такой поступок и буквально за несколько часов ее аккаунт наполнился гневными комментариями.