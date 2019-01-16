АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Представлен смартфон MOQI в стиле игровой консоли

Смартфон нового поколения вышел в стиле игровой консоли и получил названий MOQI. Устройство представили на площадке Indiegogo.
Представлен смартфон MOQI в стиле игровой консоли

Гаджет – игровой. Разработчики наградили его аккумулятором с достаточно большим объемом. Функционирует девайс на оперативной системе Snapdragon 710 с памятью в шесть гигабайт и встроенной, которая достигает 64-х гигабайт. Мобильный телефон имеет дисплей с разрешением Full HD и размером шесть дюймов. К особенным техническим характеристикам MOQI относится батарея на шесть тысяч мАч, которая поддерживает быструю зарядку. Также в устройство встроены стереодинамики, шестнадцатимегапиксельная камера и система охлаждения. К преимуществам смартфона можно отнести слот, который вмещает две SIM-карты и два накопителя памяти.

Операционная система, на которой функционирует девайс - Android 8.1. MOQI, может работать автономно да 6,5 часов, имея при этом максимальную нагрузку. Появление игрового смартфона на потребительском рынке планируется в начале весны. Заказ устройства можно совершить за 400 долларов, а после поступления на реализацию он будет стоить 700 долларов США.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлен смартфон MOQI в стиле
Специалисты представили новую систему
Названы цены на новый универсал KIA
Ученые рассказали о “проснувшейся”
Gillette раскритиковали из-за
Чулпан Хаматова посетила
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт
Водитель из Екатеринбурга выиграл 500
Анна Хилькевич показала фанатам
Евгения Медведева призналась, что
Ученые сравнили человеческое сознание с
Татьяна Терешина показала в Instagram,
Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл
Представители “Шереметьево” ответили на
Жена Сергея Жукова Регина Бурд
Вадим Манукян прокомментировал
Артем Сорока не намерен строить
Владимир Мединский наградил Зураба
Бритни Спирс намерена поскорее родить
Сайт “Евровидения” блокирует попытки
У жены Александра Кержакова Миланы
Младшая сестра Ольги Бузовой на
На съемках клипа “Потому что любовь”
Microsoft сообщила о прекращении
Ольга Сударкина посмеялась над
Марина Федункив запускает на канале
В Мексике обнаружили кружащийся над
Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за
Виктория Лопырева впервые высказалась о
Ученые: Чай и кофе во время
Просмотреть все новости