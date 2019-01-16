Представлен смартфон MOQI в стиле игровой консоли





Гаджет – игровой. Разработчики наградили его аккумулятором с достаточно большим объемом. Функционирует девайс на оперативной системе Snapdragon 710 с памятью в шесть гигабайт и встроенной, которая достигает 64-х гигабайт. Мобильный телефон имеет дисплей с разрешением Full HD и размером шесть дюймов. К особенным техническим характеристикам MOQI относится батарея на шесть тысяч мАч, которая поддерживает быструю зарядку. Также в устройство встроены стереодинамики, шестнадцатимегапиксельная камера и система охлаждения. К преимуществам смартфона можно отнести слот, который вмещает две SIM-карты и два накопителя памяти.Операционная система, на которой функционирует девайс - Android 8.1. MOQI, может работать автономно да 6,5 часов, имея при этом максимальную нагрузку. Появление игрового смартфона на потребительском рынке планируется в начале весны. Заказ устройства можно совершить за 400 долларов, а после поступления на реализацию он будет стоить 700 долларов США.