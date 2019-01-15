Вадим Манукян прокомментировал поведение Андрея Малахова в ситуации с Кариной Мишулиной





Вадим Манукян не стал скрывать, что шоу с участием Андрея Малахова крайне редко вызывают у него положительные эмоции. Однако свое отношение к телеведущему депутат изменил после того, как он повел себя с Кариной Мишулиной и вдовой Спартака Мишулина. Артист оказался едва ли не единственным, кто выступил в защиту семьи, тем самым оказав им огромную моральную поддержку. На фоне этого эксперт отдал Малахову должное, а также выразил ему благодарность за оказанную помощь.По словам Манукяна, он лично знаком с актрисой, и в минувшем году между ними имел место достаточно откровенный и продолжительный разговор. Благодаря шоу Малахова, убежден представитель Госдумы, Мишулиной удалось восстановить свою репутацию, ведь прежние эфиры на других проектах закончились для нее не лучшим образом.