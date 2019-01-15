Вадим Манукян прокомментировал поведение Андрея Малахова в ситуации с Кариной Мишулиной
Вадим Манукян решил прокомментировать поведение Андрея Малахова в ситуации с Кариной Мишулиной и ее матерью. Представитель Госдумы часто критиковал работу телеведущего, за что СМИ прозвали его “главным врагом” звезды эфира.
Вадим Манукян не стал скрывать, что шоу с участием Андрея Малахова крайне редко вызывают у него положительные эмоции. Однако свое отношение к телеведущему депутат изменил после того, как он повел себя с Кариной Мишулиной и вдовой Спартака Мишулина. Артист оказался едва ли не единственным, кто выступил в защиту семьи, тем самым оказав им огромную моральную поддержку. На фоне этого эксперт отдал Малахову должное, а также выразил ему благодарность за оказанную помощь.
По словам Манукяна, он лично знаком с актрисой, и в минувшем году между ними имел место достаточно откровенный и продолжительный разговор. Благодаря шоу Малахова, убежден представитель Госдумы, Мишулиной удалось восстановить свою репутацию, ведь прежние эфиры на других проектах закончились для нее не лучшим образом.
Вадим Манукян не стал скрывать, что шоу с участием Андрея Малахова крайне редко вызывают у него положительные эмоции. Однако свое отношение к телеведущему депутат изменил после того, как он повел себя с Кариной Мишулиной и вдовой Спартака Мишулина. Артист оказался едва ли не единственным, кто выступил в защиту семьи, тем самым оказав им огромную моральную поддержку. На фоне этого эксперт отдал Малахову должное, а также выразил ему благодарность за оказанную помощь.
По словам Манукяна, он лично знаком с актрисой, и в минувшем году между ними имел место достаточно откровенный и продолжительный разговор. Благодаря шоу Малахова, убежден представитель Госдумы, Мишулиной удалось восстановить свою репутацию, ведь прежние эфиры на других проектах закончились для нее не лучшим образом.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:29