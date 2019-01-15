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Бритни Спирс намерена поскорее родить еще одного ребенка

Воспитывающая двух сыновей певица Бритни Спирс намерена завести еще одного ребенка, надеясь сделать это как можно скорее. Весьма вероятно, что отцом наследника 37-летней певицы окажется ее новый возлюбленный Сэм Асгари.
Бритни Спирс намерена поскорее родить еще одного ребенка

Двух сыновей Бритни Спирс родила во время брака с экс-возлюбленным Кевином Федерлайном. Несмотря на наличие наследников, звезда готова завести еще одного малыша от своего 25-летнего избранника. С манекенщиком Сэмом Асгари, засветившимся в клипе певицы на композицию Slumber Party, отношения артистки продолжаются уже на протяжении нескольких лет. Инсайдер утверждает, что Бритни Спирс очень счастлива с ним, поэтому готова к следующему шагу в виде общего ребенка. Здоровье отца знаменитости заставило ее задуматься о важности семьи.

Также источник утверждает, что певица не была готова к изнурительному гастрольному графику, и неизвестно, вернется ли она к прежним темпам работы. В настоящее время Бритни Спирс сосредоточила свое внимание на семье.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07

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