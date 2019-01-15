Бритни Спирс намерена поскорее родить еще одного ребенка





Двух сыновей Бритни Спирс родила во время брака с экс-возлюбленным Кевином Федерлайном. Несмотря на наличие наследников, звезда готова завести еще одного малыша от своего 25-летнего избранника. С манекенщиком Сэмом Асгари, засветившимся в клипе певицы на композицию Slumber Party, отношения артистки продолжаются уже на протяжении нескольких лет. Инсайдер утверждает, что Бритни Спирс очень счастлива с ним, поэтому готова к следующему шагу в виде общего ребенка. Здоровье отца знаменитости заставило ее задуматься о важности семьи.Также источник утверждает, что певица не была готова к изнурительному гастрольному графику, и неизвестно, вернется ли она к прежним темпам работы. В настоящее время Бритни Спирс сосредоточила свое внимание на семье.