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Владимир Мединский наградил Зураба Церетели высшей наградой Министерства культуры

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский наградил легендарного скульптора Зураба Церетели серебряным знаком «За вклад в российскую культуру». Награда была присуждена известному деятелю культуры почти через 2 недели после его 85-летия.
Владимир Мединский наградил Зураба Церетели высшей наградой Министерства культуры

Министр культуры считает, что талант Церетели невозможно описать словами, кроме того, его можно назвать самым гостеприимным человеком в мире. К слову, художник стал лишь 186-м человеком, награжденным серебряным знаком. В своей поздравительной речи Мединский пожелал скульптору и его семье здоровья, успехов и счастья.

Ранее Церетели в интервью СМИ отметил, что сейчас его работа состоит в создании памятника легендарному мореплавателю Христофору Колумбу, который будет установлен на территории Пуэрто-Рико. Скульптора также поздравили другие политические деятели, а также близкие и товарищи по работе. Зал, в котором состоялось заседание президиума, был переполнен.



 
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Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:16

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