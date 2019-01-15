Владимир Мединский наградил Зураба Церетели высшей наградой Министерства культуры





Министр культуры считает, что талант Церетели невозможно описать словами, кроме того, его можно назвать самым гостеприимным человеком в мире. К слову, художник стал лишь 186-м человеком, награжденным серебряным знаком. В своей поздравительной речи Мединский пожелал скульптору и его семье здоровья, успехов и счастья.Ранее Церетели в интервью СМИ отметил, что сейчас его работа состоит в создании памятника легендарному мореплавателю Христофору Колумбу, который будет установлен на территории Пуэрто-Рико. Скульптора также поздравили другие политические деятели, а также близкие и товарищи по работе. Зал, в котором состоялось заседание президиума, был переполнен.