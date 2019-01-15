У жены Александра Кержакова Миланы Тюльпановой новый роман

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков давно не живут вместе, однако никак не могут завершить бракоразводный процесс, начавшийся в июле 2018 года. В тот момент 25-летняя Милана только вернулась из Таиланда, где лечилась от наркотической зависимости. Она обвинила супруга в том, что он не разрешает ей видеть сына и подала документы на развод.Решением суда Милана Тюльпанова все-таки была назначена опекуном для ребенка, несмотря на противостояние мужа. Сейчас она активно делится с поклонниками новыми снимками вместе с малышом в Instagram. Недавно хозяйка аккаунта решила ответить на вопрос подписчиков о личной жизни. Дочь государственного деятеля встречается с новым мужчиной, но имени его пока не сообщает.