У жены Александра Кержакова Миланы Тюльпановой новый роман
Жена звезды "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова, недавно призналась поклонникам в Instagram, что в ее жизнь есть любимый мужчина. Новый роман дочери российского сенатора очень интересует общественность, ведь она до сих пор не развелась со спортсменом.
Милана Тюльпанова и Александр Кержаков давно не живут вместе, однако никак не могут завершить бракоразводный процесс, начавшийся в июле 2018 года. В тот момент 25-летняя Милана только вернулась из Таиланда, где лечилась от наркотической зависимости. Она обвинила супруга в том, что он не разрешает ей видеть сына и подала документы на развод.
Решением суда Милана Тюльпанова все-таки была назначена опекуном для ребенка, несмотря на противостояние мужа. Сейчас она активно делится с поклонниками новыми снимками вместе с малышом в Instagram. Недавно хозяйка аккаунта решила ответить на вопрос подписчиков о личной жизни. Дочь государственного деятеля встречается с новым мужчиной, но имени его пока не сообщает.
Милана Тюльпанова и Александр Кержаков давно не живут вместе, однако никак не могут завершить бракоразводный процесс, начавшийся в июле 2018 года. В тот момент 25-летняя Милана только вернулась из Таиланда, где лечилась от наркотической зависимости. Она обвинила супруга в том, что он не разрешает ей видеть сына и подала документы на развод.
Решением суда Милана Тюльпанова все-таки была назначена опекуном для ребенка, несмотря на противостояние мужа. Сейчас она активно делится с поклонниками новыми снимками вместе с малышом в Instagram. Недавно хозяйка аккаунта решила ответить на вопрос подписчиков о личной жизни. Дочь государственного деятеля встречается с новым мужчиной, но имени его пока не сообщает.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:55