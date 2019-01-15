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У жены Александра Кержакова Миланы Тюльпановой новый роман

Жена звезды "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова, недавно призналась поклонникам в Instagram, что в ее жизнь есть любимый мужчина. Новый роман дочери российского сенатора очень интересует общественность, ведь она до сих пор не развелась со спортсменом.

У жены Александра Кержакова Миланы Тюльпановой новый роман

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков давно не живут вместе, однако никак не могут завершить бракоразводный процесс, начавшийся в июле 2018 года. В тот момент 25-летняя Милана только вернулась из Таиланда, где лечилась от наркотической зависимости. Она обвинила супруга в том, что он не разрешает ей видеть сына и подала документы на развод.

Решением суда Милана Тюльпанова все-таки была назначена опекуном для ребенка, несмотря на противостояние мужа. Сейчас она активно делится с поклонниками новыми снимками вместе с малышом в Instagram. Недавно хозяйка аккаунта решила ответить на вопрос подписчиков о личной жизни. Дочь государственного деятеля встречается с новым мужчиной, но имени его пока не сообщает.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:55

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