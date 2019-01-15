Сайт “Евровидения” блокирует попытки пользователей из России получить аккредитацию





Блокировка страницы у юзеров из России возникает сразу же после попытки получить аккредитацию. Первыми с указанной проблемой начали сталкиваться представители отечественных СМИ, намеревавшиеся получить разрешение на последующее освещение мероприятия. Чаще всего всплывает ошибка 404. Решить вопрос с блокировкой помогает лишь смена IP-адреса посредством активации стороннего VPN-сервиса. Кроме того, страница без сложностей загружается на устройствах, находятся которые вне пределов РФ.Пока неизвестны причины, по которым сайт “Евровидения” блокирует запросы российских пользователей. При этом, если ссылаться на установленные сроки, представляющий Россию артист и члены делегации страны аккредитацию должны получить не позднее 19 марта.