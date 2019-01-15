На съемках клипа “Потому что любовь” Ольга Серябкина призналась в чувствах к Егору Криду

Пара впервые сотрудничала в 2017 году, когда совместный клип Серябкиной и Крида получил популярность в Сети. Однако с тех пор артисты не общались из-за общей обиды. Урегулировать конфликт им удалось только перед выступлением в рамках ежегодной премии “МУЗ-ТВ”, когда певец отметил, что прежде они с Серябкиной тесно общались, но романтических чувств между ними не было. Теперь же выступающая под именем MOLLY артистка призналась в чувствах к Криду, что случилось на съемках клипа “Потому что любовь”.В ролике Ольга Серябкина показана в образе страдающей от неразделенной любви девушки. Героиня постоянно листает фото на странице Егора Крида в Instagram, но во время строчки “я в тебя с головой” увеличивает на экране снимок коллеги. Поклонники начали задаваться вопросом, можно ли считать это намеком на влюбленность в исполнителя, либо же это просто способ привлечь внимание к новой работе.