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На съемках клипа “Потому что любовь” Ольга Серябкина призналась в чувствах к Егору Криду

На съемках нового клипа на песню “Потому что любовь” Ольга Серябкина внезапно для поклонников призналась в чувствах своему коллеге по цеху Егору Криду. Прежде артисты успели поссориться в ходе работы над клипом “Если ты меня не любишь”.
На съемках клипа “Потому что любовь” Ольга Серябкина призналась в чувствах к Егору Криду

Пара впервые сотрудничала в 2017 году, когда совместный клип Серябкиной и Крида получил популярность в Сети. Однако с тех пор артисты не общались из-за общей обиды. Урегулировать конфликт им удалось только перед выступлением в рамках ежегодной премии “МУЗ-ТВ”, когда певец отметил, что прежде они с Серябкиной тесно общались, но романтических чувств между ними не было. Теперь же выступающая под именем MOLLY артистка призналась в чувствах к Криду, что случилось на съемках клипа “Потому что любовь”.

В ролике Ольга Серябкина показана в образе страдающей от неразделенной любви девушки. Героиня постоянно листает фото на странице Егора Крида в Instagram, но во время строчки “я в тебя с головой” увеличивает на экране снимок коллеги. Поклонники начали задаваться вопросом, можно ли считать это намеком на влюбленность в исполнителя, либо же это просто способ привлечь внимание к новой работе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:46

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