От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала очередная девушка





Молодой человек уже несколько раз попадал в зону риска вылета, поэтому в Москве сразу начал ухаживать за Юлией Романовой, бывшей девушкой Саймона Марданшина, которая, как и он, уже отчаялась найти свою вторую половинку.Стоит отметить, что Юля приходила на реалити-шоу именно к Захару, заявляя, что она гораздо интереснее и симпатичнее Иры, однако тогда парень не обратил на нее внимания, продолжив ухаживать за Пинчук.Впрочем, сегодня стало известно о том, что счастье Саленко продлилось не долго, поскольку на ближайшем голосовании его новоиспеченная избранница покинула проект. Она неоднократно попадала в список номинантов на уход, а также самостоятельно требовала отпустить ее домой, поэтому желание Романовой исполнилось, пусть и не в самый удачный момент.Сейчас уже экс-участница телестройки занимается улучшением своей внешности, рекламируя косметологов, услугами которых она пользуется. Уход с «Дома-2» Юля предпочитает не комментировать, поэтому зрителям придется ждать выхода эфира, дабы узнать: покинула она периметр или же взяла небольшой отпуск, и вскоре приступит к съемкам.Стоит отметить, что если Романова действительно ушла, то судьба Захара на реалити-шоу очень плачевная, так как строить отношения с ним хочет только новенькая Яна Шевцова, быстро получившая плохую славу.