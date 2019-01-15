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От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала очередная девушка

На днях появилась новость о том, что в реальном времени на Поляну телепроекта «Дом-2» вернули Захара Саленко, который так и не смог построить на Острове любви отношений, хотя очень хотел вернуть Ирину Пинчук.

Молодой человек уже несколько раз попадал в зону риска вылета, поэтому в Москве сразу начал ухаживать за Юлией Романовой, бывшей девушкой Саймона Марданшина, которая, как и он, уже отчаялась найти свою вторую половинку.

От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала очередная девушка

Стоит отметить, что Юля приходила на реалити-шоу именно к Захару, заявляя, что она гораздо интереснее и симпатичнее Иры, однако тогда парень не обратил на нее внимания, продолжив ухаживать за Пинчук.

Впрочем, сегодня стало известно о том, что счастье Саленко продлилось не долго, поскольку на ближайшем голосовании его новоиспеченная избранница покинула проект. Она неоднократно попадала в список номинантов на уход, а также самостоятельно требовала отпустить ее домой, поэтому желание Романовой исполнилось, пусть и не в самый удачный момент.

От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала очередная девушка

Сейчас уже экс-участница телестройки занимается улучшением своей внешности, рекламируя косметологов, услугами которых она пользуется. Уход с «Дома-2» Юля предпочитает не комментировать, поэтому зрителям придется ждать выхода эфира, дабы узнать: покинула она периметр или же взяла небольшой отпуск, и вскоре приступит к съемкам.

Стоит отметить, что если Романова действительно ушла, то судьба Захара на реалити-шоу очень плачевная, так как строить отношения с ним хочет только новенькая Яна Шевцова, быстро получившая плохую славу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:58

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