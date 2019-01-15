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Виктория Романец в Италии тратит на отдых 40 тысяч рублей в сутки

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Виктория Романец после реалити-шоу не затерялась в жизни и сейчас может позволить себе многое.

Кроме того, что Вика работает моделью, неплохой доход ей приносит Instagram. Благодаря этим заработкам, а также заработкам ее мужа Антона Гусева, девушка со своим супругом постоянно путешествует.

Виктория Романец в Италии тратит на отдых 40 тысяч рублей в сутки

Накануне у Романец было день рождения и ей исполнилось уже 29 лет. Торжество Виктория захотела отпраздновать в Милане, куда они вместе с Антоном и улетели.

В гостинице парочка сняла номер. Надо отметить, что сам отель находится в одном из исторических зданий этого чудесного итальянского города. Из окна гостиницы виден прекрасный Миланский собор, а недалеко стоит популярнейшая «Ла Скала».

Виктория Романец в Италии тратит на отдых 40 тысяч рублей в сутки

Известна и цена проживания в таком номере на двоих постояльцев. Ценник составляет ни много, ни мало - 40 000 рублей.

Надо отметить, что Вика с Антоном всегда подчеркивают свою состоятельность и возможность оплатить дорогие вещи и поездки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:55

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