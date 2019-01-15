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Microsoft сообщила о прекращении бесплатной поддержки Windows 7 в 2020 году

Операционная система Windows 7 лишится своей бесплатной поддержки в 2020 году. О таком решении компании Microsoft сообщили ее представители.
Microsoft сообщила о прекращении бесплатной поддержки Windows 7 в 2020 году

Начиная с середины января следующего года юзеры, которые используют в работе персональные компьютеры, функционирующие на базе Windows 7, лишатся бесплатных обновлений системы. Сотрудники компании производителя подчеркнули, что ОС будет продолжать исправно работать, однако станет более уязвимой к атаке хакеров.

Microsoft посоветовала тем, кто является потребителем операционной системы седьмой версии провести ее обновлении до Windows 10. Разработчики уверяют, что это защитит юзеров от возможных осложнений, которые будут связаны с тем, что ОС Windows 7 лишится поддержки.
Свое решение разработчик пояснил тем, что проведенный анализ потребительского рынка показал: 96 процентов потребителей операционной системы Windows используют десятую версию. Компания подчеркивает, что «десятка» предлагает защиту высокого уровня и имеет достаточно легкую процедуру обновления.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:37

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