Microsoft сообщила о прекращении бесплатной поддержки Windows 7 в 2020 году





Начиная с середины января следующего года юзеры, которые используют в работе персональные компьютеры, функционирующие на базе Windows 7, лишатся бесплатных обновлений системы. Сотрудники компании производителя подчеркнули, что ОС будет продолжать исправно работать, однако станет более уязвимой к атаке хакеров.Microsoft посоветовала тем, кто является потребителем операционной системы седьмой версии провести ее обновлении до Windows 10. Разработчики уверяют, что это защитит юзеров от возможных осложнений, которые будут связаны с тем, что ОС Windows 7 лишится поддержки.Свое решение разработчик пояснил тем, что проведенный анализ потребительского рынка показал: 96 процентов потребителей операционной системы Windows используют десятую версию. Компания подчеркивает, что «десятка» предлагает защиту высокого уровня и имеет достаточно легкую процедуру обновления.